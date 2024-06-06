Özgür Özel açıkladı: Erdoğan'ın CHP ziyaretinin tarihi belli oldu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ziyaretinin 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi. Erken seçim sorusuna da yanıt veren Özel, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 Haziran Salı günü partisinin genel merkezinde bir araya geleceklerini açıkladı

Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin konuşan Özel, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde yapılacak görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Partisinin grup toplantısında verdiği erken seçim mesajı da soruşan Özel, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. CHP, yarın bir seçim yapılsa birinci parti olabilecek durumdadır" değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile 11 Haziran'da saat 16.00'da görüşeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde aynı heyetlerle ağırlayacağız. Oturma düzeni siyasi parti genel başkanları şeklinde olacak.

31 Mart seçimlerinde seçmenin karşısına çıktığımızda çok net olarak şunu söyledik. 'Biz sesinizi duyuracağız. Eğer siz de sesinizi duyurmak istiyorsanız, siz de bu seçimde 10 bin lira en düşük emekli maaşını reva görenlere, asgari ücretinize zam yapmamayı düşünenlere, 1 milyon öğretmeni atamayanlara, işçilere hak ettiğini vermeyenlere sesinizi duyurun' dedik. Bugün de söylüyorum 31 Mart seçim sonuçları CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptı. Bizim net olarak söylediğimiz şudur.

Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Ben CHP’nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını zaten alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet ister ama erken seçimin yapılabilmesi için bunun milletin gündemi olması lazım."