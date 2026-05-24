Özgür Özel açıklama yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün saat 12.30'da gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

Özgür Özel'in yaşananlara ve son duruma ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

ANKARA'DA GERGİN BEKLEYİŞ

Mahkemenin CHP'nin kurultay davasında verdiği mutlak butlan kararı sonrası başlayan gerilim sürüyor. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara İl emniyet Müdürlüğü'ne 2. kez başvuru yaptı.

Başvurunun ardından CHP Genel Merkezi çevresinde hareketlilik arttı. Aralarında vekillerin de olduğu Kılıçdaroğlu destekçileri gece saatlerinden itibaren partinin Genel Merkezi'ne girmeye çalıştı.

Özgür Özel ve kendisini destekleyen vekiller ise Genel Merkez'in kapılarını kapatarak içerideki bekleyişini sürdürüyor.