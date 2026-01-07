Özgür Özel açıklama yapıyor

13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararına uymamadı. Esastan alınmış kararlar hep vardı ama olmuş bitmiş bir yargılamadan sonra esastan verilmiş karara uyulmaması bir anayasa ihlali. MS hastalığı karardan sonra çok daha kötüye gitti. MS hastalarının düzenli hereket etmesi lazım, düzenli beslenmesi lazım, 4 yıldır cezaevi koşullarında kötüye gidiyor. 15 metrekarelik bir odanın içinde bekliyor. Adalet Bakanı Adli Tıp'a başvuru falan demiş. Senin Adalet Bakanı olduğun ülkede AYM tutuksuz yargıla diyor buna uymayan birinci kademe mahkemesi var. Sen de HSK Başkanısın. Adli Tıp'a başvuru yerinde falan değiliz. AYM'ye bir başvuru daha yapılacak. Bu durumlarda biliyorsunuz AYM oybirliğiyle kararın uygulanmasını istiyor. Ümidimiz, AYM'nin sağlık durumunu gözeterek tedbir kararı ve mümkünse ikinci ihlal kararını da vermesi.