Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor

CHP lideri Özel, açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, kameralar karşısına geçti.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm sandık kurulu üyelerine, görevlilere şükranlarımı sunuyorum. Adaylarımızdan önce, aday adaylarına destek veren, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm adaylarımıza, CHP örgütümüze teşekkür ediyorum.

Bugün seçmen yeni bir siyasete, 22 yıllık fotoğrafı değiştirmeye, yeni bir siyasi iklime kara verdi. Bugün seçmen iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi.

Türkiye ittifakı tarihi bir karar vermiştir. Seçmenimiz açık bir mesaj vermiştir, bu mesaj bizlerin okumasıyla şu şekildedir; biz kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz, farklılıklar zenginliğimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz.

Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız kötü niyeti cezalandırmıştır."

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