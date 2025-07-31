Özgür Özel: Aday değilim, seçimi kaybedersek siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması durumunda adayın kim olacağı sorulan Özel, "İsim konuşmak doğru değil. Ben değilim, kendi adıma söyleyeyim. Ben kendimle ilgili hesabı, kitabı düşünce duyguların, hırsların, aklın öne geçebilmesinden endişe ederim. Seçim akşamı iktidarı değiştirmiş partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmaya talibim. Bunun dışında bir hesabım yok" yanıtını verdi.

"EN DOĞRU ADAYI BELİRLEMEKLE MÜKELLEFİM"

Özel, şöyle devam etti: "Ekrem Bey'in adaylığıyla ilgili şunu söyleyeyim; gazeteci arkadaş 'adayınız kim?' diyor. Ekrem İmamoğu... Yasak gelirse mücadele edeceğiz... O gün geldi, aday olamıyor, en doğru adayı belirleriz diyoruz. Vay efendim yeni bir tartışma başlıyor, kendi mi aday olacak diye... Ben en doğru adayı belirlemek ile mükellefim. Bunu da kendi başıma yapmadığımı biliyorsunuz. "

CHP Genel Başkanı Özel, "Adayı değiştirecek olursak da tekil bir karar vermem. En doğru kararı veririm. Gümbür gümbür, seçimi kim alacaksa onu aday yaparız" ifadelerini kullandı.

"Seçimi kimle kazanırsak adayı onu yapıyor" diyen Özel'e, "Siz kazanırsanız?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben kendim ile ilgili böyle bir noktada, noktalı virgül koyduğum anda mesele zaten Özgür Özel kendi aday olacak noktasına gelir ve kilitlenir. Bunu yapınca da seçimi kaybedersin. Ondan sonra duygusal kopuş, bunu nasıl aşacağız?"

"SEÇİMİ KAYBEDERSEK PARTİYİ KONGREYE GÖTÜRECEĞİM"

"Ben seçimin ertesi günü, iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir cumhurbaşkanı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısının sahibiyim" diyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini 100 yıl sonra yine iktidara taşımak... Bundan daha büyük bir başarı olmaz. Değilse partiyi kongreye götüreceğim zaten, o kadar net. Siyaseti bırakırım, bir gün durmam. Ben bu sözü 5 Kasım Kurultay'ında verdim" ifadelerini kullandı.

KURULTAY DAVASI YORUMU

15 Eylül'de görülecek kurultay davası hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "'Şaibeli kurultay' meselesi lafı sonuç doğuracak bir şey değil, süreç odaklı. 30 Haziran'da hiçbir şey olmaz dedim. 8 Eylül, 9 Eylül'den bir gün önce partiye operasyon... Dedim ki, kuruluş haftasında mahkeme mi olur? Söyleyin hakime, anlayış gösterir, ileri alır. Eylül'ün 15'ine aldı. Orada bizim avukat arkadaşın dikkatsizliği. Çok net, 15'inde de o mahkeme ya reddedilir, ya ileri bir tarihe ertelenir" diye konuştu.

TANJU ÖZCAN'A TEPKİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "AKP,MHP ve DEM şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız!" sözlerine tepki gösteren Özel, şunları kaydetti: "Tanju Özcan'ın partinin Genel Başkanı, genel yönetimi dururken bir yerel yönetici olarak, aynı Meclis'te yer aldığımız partileri dizip 'şer ittifakı' tanımlaması haddini aşan bir tanımlamadır. Doğru bir tanımlama değil."

"CHP, İMRALI'YA HEYET YOLLAMAZ"

"CHP, İmralı'ya heyet gönderecek mi?" sorusuna Özel, "CHP, İmralı'ya heyet yollamaz. Böyle bir niyetimiz olmaz" cevabını verdi.

Özel, şöyle devam etti: "Biz komisyona bu yüzden giriyoruz. Biz bu işlerin konuşulabileceği tek yerin Meclis olduğunu düşünüyoruz. Bizim ne işimiz var İmralı'ya heyet yollamakla! Meclis en üst mercidir."

HAKAN FİDAN'A TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tepki gösteren Özel, şunları söyledi:

"İsrail'e karşı 12 ülke bir yaptırım paketinde anlaştı. Türkiye oraya imza atmadan kaçtı. Biz de bunu suçüstü bir durumda yakaladık ve ilan ettik. Bana dedi ki, "Anlaşma var, anlaşmanın Ege'de uygulanması durumunda 6 mil, 12 mile çıkar. Sen Yunan tezini mi destekliyorsun." Dedim ki, "Sen anlaşmayı Karadeniz'de uyguluyorsun, Pasifik'te uyguluyorsun, Ege Denizi'nde şerhin var uygulamıyorsun. O şerhini yaz oraya" dedim. Önce bana 'Yunan'ı destekliyorsun' dedi. 10 gün sonra oraya şerh koyup imzayı attılar. Şimdi Özgür Özel mi doğruyu söylüyor, TikTok'çu Hakan mı doğru söylüyor? Şerhi koy, imzayı at demiştim. Kimin dediği çıktı?"

MECLİS KOMİSYON ÜYELERİ AÇIKLAMASI

Meclis komisyonu üyelerinin belli olduğuna ilişkin haberlerin sorulduğu Özel, "Daha liste belli değil. Çünkü daha dün karar verdik Meclis komisyonuna katılmaya. 20'nin üzerinde arkadaşımı görevlendirebilirim. Kafamdaki taslakta 20'nin üzerinde isim var. 10'unu seçeceğim. Daha seçmedim. Grup başkanvekillerim ile istişare edeceğim, henüz etmedim. Meclis'e de yazıyı yarın öğlen saatlerinde yollayacağım" yanıtını verdi.