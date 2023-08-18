Özgür Özel: Aday olursam benden duyarsınız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığı süreciyle ilgili konuştu. Tutum belgesinin genel konularla ilgili olacağını ve adaylık anlamına gelmediğini belirten Özel, "Aday olursam benden duyarsınız" dedi.

Özellikle son günlerde ismi CHP Genel Başkanlığı için geçen Özgür Özel, süreç hakkında açıklama yaptı. Özel, adaylık ilanı için ilçe kongrelerinin sonrasını işaret etti.

Medyascope'tan Cansu Timur'a konuşan Özel, tutum belgesinin ne zaman açıklanacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

“İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız."