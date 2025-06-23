Özgür Özel: 'Adayım' desem yola çıktığım arkadaşımı arkada bırakmış olurum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Özgür Özel, "erken seçim" ile ilgili bir soruya, "Kasımda olmasını ümit ediyoruz. En geç önümüzdeki nisanda yapılacak olan bir seçim için tarih verilirse erken seçim kararını destekleriz. Bakın biz bu Kasım'ı istiyoruz ama bu Kasım'a kadar bize, gelecek sene Nisan onu geçmemek üzere bir tarih verip seçim kararını şimdiden mecliste alırsak erken seçim kararına destek veririz" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Onun dışında biz Erdoğan'ın aday olabilmesi için istiyorsa şimdi gelsin aday olsun. Ama seçimlere 6 ay kala, bir yıl kala seçimleri birazcık öne alalım. Erdoğan'ı aday edelim gibi bir yaklaşımın karşısındayız."

Sandık güvenliği ile ilgili de vurgu yapan Özel, "Biz önümüzdeki pazar saat 6.30'ta kaldırıp sandığa yollayacak 180 bin kişiyi bulmuş durumdayız. Şu anda var. Toplam 191 bin kişi olacak. İsim şöyle şunu kabul etmiyoruz artık. Yoksa söyle oraya isim yazarlar sana. İsmi yazılan kişiyi arıyoruz. Göreve hazır olup olmadığını soruyoruz. Bazı sorularla eğitimini tamamlamış mı, bu konuda bilgi birikimi tamam mı onları yokluyoruz. Biz sandık güvenliği ordumuzu geçen sefer, ondan önceki sefer hep vatandaşın kaygı ettiği sandıklara sahip çıkacak mısınız o meseleyi seçime doğru değil şimdiden. Bizdeki temel mantık şu. Erken seçim istiyorsan o seçime önce kendin hazır olacaksın" ifadelerini kullandı.

ANKET SONUCU PAYLAŞTI

Seçime ilişkin anket sonuçları paylaşan Özel, "Anket olarak Türkiye'de malum 7,8, 9 yani ikisini bazıları katıyor ortalamaya bazıları katmıyor. Anket firması var. Bunların ortalamalarına bakıyoruz. Bunların içinde en kötüsünde 3 puan, en iyisinde 9 puan, ortalama 6.7 puan AK Parti'den öndeyiz. Bütün anketlerde öndeyiz. Geçen ayın ortalaması 7 puan diye biz 6.7 puan öndeydik anketlerde" diye konuştu.

"YOLA ÇIKTIĞIMIZI GERİDE BIRAKMAYIZ"

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili konuşan Özel, "Kendim adayım desem popüler olurum. İktidar medyasının da işine gelir, beni Tayyip Bey'le koyarlar, bazen överler, bazen yererler. Çok kolay o iş. Ama o zaman Tayyip Bey'den bir farkım kalmaz. Yola çıktığım arkadaşımı arkada bırakmış olurum. Biz yola çıktığımızı geride bırakmayız. Biz yolda gelene alan açarız, gelir yanımızda herkese yer var. Hele hele bir arkadaşım bugün hapisteyse ona sırtımı dönmem" ifadelerini kullandı.

FATİH ALTAYLI'NIN TUTUKLANMASI

Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına tepki gösteren Özel, "Fatih Altaylı gazetecilik yaptığı için tutuklandı. Fatih Altaylı'nın bir açığını arıyorlardı. Ben bunu defalarca hatta bir kez kendisine de söyledim. Bir açığınızı arıyorlar. O açığınızı buldukları anda sizden kurtulacaklar" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen Özel, "Her fırsatta Adalet Bakanı benim asker arkadaşım. Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nda birlikte askerlik yaptık. Benim Soma Komisyonu arkadaşım. Adalet Bakanı benim Grup Başkanvekilliği yaparken birlikte mevkidaşlık yaptık. Adalet Bakanı'na soruyorum. Ben Adalet Bakanı'nın kötü niyetli olmadığını ama bu yaşananlar da maalesef maalesef sistemin onu seyirci ve etkisiz bir pozisyona ittiğini, işin başka bir tarafta döndüğünü de biliyorum" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Yargı bağımsızsa Fatih Altaylı o cümleleri kurana kadar kurduktan sonra hiçbir şey yokken saraydan birisi çıkıp da suyun ısınıyor. Ne demek suyun ısınıyor? Yakında senin başına bir şey getireceğiz demek. Yazdıktan sonra öğleden sonra resen soruşturma, öbür gün gözaltı, öbür akşam tutuklama. Nasıl inanacağız biz Türkiye'de yargının bağımsızlığına?"

KURULTAY DAVASI

30 Haziran'da görülecek kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bu partiye ne kayyum atayabilirler, ne mutlak butlan yapıp seçimleri iptal edebilirler. Ya sen neyi iptal ediyorsun! Yani Cumhuriyet Halk Partisi gitmiş kurultay yapmış. Kurultayda yarışmışız. Kurultayın bir tarafında sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Partiyi yıllardır yöneten Genel Başkan" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Kurultayın başında Ekrem İmamoğlu var. Ona da kurultay yönetmeyi Kemal Bey teklif etmiş. Biz de büyük bir memnuniyetle kabul etmişiz. Ekrem Başkan bu kadar iftiraya uğruyorken şimdi Kemal Bey'in yıllardır yönettiği partinin yaptığı kurultaya mı şaibe edeceğiz? Böyle bir duruma getiriyorlar ve partiyi tartıştırmak, Ekrem Bey'i tartıştırmak için bin tane yalan atıyorlar. Bir yerden sonra artık gına geldi bunlara."