Özgür Özel, 'adaylığa varım' diyen Erdoğan'a seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylık sinyali verdiğinin belirtilmesi üzerine erken seçim çağrısında bulundu.

Özel, "Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Mecliste 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz, hodri meydan" ifadesini kullandı.

Özel, Çiğli Belediyesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis'te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Biraz zamana ihtiyacı varsa, 2025’in Ekim sonu, Kasım başını işaret etmiştik kendisine. Mart’ta yapmak istiyorsa Mart’ta, Ekim’de yapmak istiyorsa Ekim’de... Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin, aday olsun. Yok aday olacağım diyip sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım.

"MİLLETİN 2027’YE DAYANACAK GÜCÜ YOK"

Özel, erken seçim için 2027 yılının ikinci yarısı için tarih verildiğinin anımsatıldığı bir başka soru üzerine ise "O rüyada görülecek darı ambarı. Ancak aç tavuklar görür. Öyle 2027’ye falan milletin dayanacak gücü yok,millet aç, millet zorda, 14 bin 500 TL emekli maaşı vereceksin, sonra 2027’nin sonlarında falan... O güne kadar size orada kalmayı kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz. O yüzden o darı ambarından çıksınlar, o rüyadan uyansınlar. Cesaretleri varsa, kendilerine güveniyorlarsa bu hafta içinde seçim kararı alabiliriz, hodri meydan" ifadelerini kullandı.