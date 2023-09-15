Özgür Özel, adaylığını açıklıyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Kongresi'nde yarışmak üzere Genel Başkanlık için adaylığını açıklıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Genel Başkanlık için adaylığını ilan ediyor.

Özel'in adaylığını ilan ettiği basın toplantısında ailesinin de bulunduğu kaydedildi.

Adaylığını ilan eden Özel'in söylediklerinin satırbaşları şu şekilde:

"Bu bir yolculuğun hikayesidir. Bundan sonra bana ne olur diye endişe etmeyenlerin hikayesidir.

"TOPLUMSAL KUTUPLAŞMAYI REDDEDİYORUZ"

"Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin hikayesidir."

"Tek adam rejiminin dayattığı ve besşediği toplumu birbirinden uzaklaştıran siyaset anlayışını reddediyoruz. Toplumsal kutuplaşmayı kabul etmiyoruz. Toplumu dikine kesen ve ayrıştıran siyaset anlayışını kabul etmiyoruz."

"İttifak siyaseti üzerine de konuşan Özel, "İttifaklar parti vicdanlarında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu süreç hiçbir parti içi müzakareye dayanmaksızın parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk alınmamasını kabul etmiyoruz. 39 vekilin başka partilere verilmesi derin yara açtı" dedi.

"Kadınlar hayatın her alanında ve elbette partimizde eşit temsil edilmelidir."

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