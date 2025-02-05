Özgür Özel, Adıyaman'da: "Erdoğan, sözünü tutmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremzedelere verdiği konut sözünü tutmadığını söyledi.

Özel, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle gittiği Adıyaman'da konuştu.

Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek yaşamını yitirenlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakan Özel, "O günkü acı bugün hala hepimizin yüreğinde. öncelikle hem Adıyaman'da, resmi kayıtlara göre 8 binin üzerinde kaybettiğimiz canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türkiye'de 50 binin üzerindeki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Adıyaman o günlerde depremden çok yoğun etkilenen, sokaklarında adım atmanın mümkün olmadığı bir büyük yıkımı yaşamıştı. 2 yıl öncesini hatırladığımızda çığlıkların, Kürtçe ve Türkçe ağıtların birbirine karıştığı yasın en yoğun yaşandığı kent olarak benim hafızalarımda" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Bugün siyasetin günü değil. Bugün acıyı hatırlamanın ve ders almanın günü. Yunanistan adayı boşaltmışken, hükümet bu kadar yoğun ilgi gösteriyorsa bu duruma, bugün ders alma günüdür. Hem Adıyaman'ı hem deprem illerini depreme hazırlamadık, orduyu büyük bir saçmalıkla 3 gün boyunca kışlada tuttuk.

Ardından verilen sözler tutulmadı. Deprem fırtınasını yetkililer duymuyor. Oysa Erdoğan söz vermişti, verdiği sözleri tutmadı. Adıyaman'da deprem konutlarının teslim edilme oranı yüzde 37. Yani her 100 depremzedenin 63 tanesi ya konteynerde ya sürgünde. Gelemiyor evi olmadığı için buraya. Oysaki Erdoğan depremin 3. gününde '1 yıl içinde bütün konutları teslime edeceğiz' demişti. 1 yılda yüzde 2,5'ini teslim ettiler. İkinci yıl oldu maalesef yüzde 30'u noktasındalar. 10 depremzedenin 7'si konteynerde kalıyor. Deprem konusunda sınıfta kalmışlardır."