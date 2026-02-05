Özgür Özel Adıyaman'da: Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi

Deprem şehitliğini ziyareti eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Adıyaman'da yapılacak "Deprem Şehitliği" temel atma törenine katıldı.

Tören öncesi konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu acılı günümüzde, yas günümüzde, Adıyaman halkıyla dayanışma içinde bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün hepşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz burda 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün deprem şehitlerimizin hatıralarını, miraslarını sonsuza kadar yaşatmak adına İBB ile ortak bir projeyi bugün sizin teşrifinizle temelini atıp hayata geçireceğiz" dedi. Ardından konuşmasını yapan CHP lideri Özgür Özel, şunları kaydetti:

"TOPLUMSAL HAFIZAYI DİRİ TUTMASI İÇİN EN İYİSİ YAPILIYOR"

"Sayın başkanım sizin şahsınızda bütün Adıyaman'da bu depremde hayatını kaybeden herkesi rahmetle anıyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi, hükümeti ile yerel yönetimiyle. Bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak, bu konuda siz de belediye başkanı olarak emek veriyorsunuz, buradaki tüm kamu kuruluşları emek veriyor ve Adıyaman'ın yaraları sarılılıyor. Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme düşünülmüş.

Yitirdiğimiz herkesi isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı ve bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış. Bunun için İBB'ye teşekkür ediyorum. Hep beraber ümit ederiz, bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olması, toplumsal hafızayı hem diri tutması hem de yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ERDOĞAN'A DEPREM YANITI

Temel atma töreninin ardından konuşan Özel, "Mazeretsiz bir iktidarın yakalandığı bir depremde maalesef hazırlığı berbattı" dedi. Devamında şunları söyledi:

“Şunu söyleyeyim. Adıyaman’da o gün gelip bir çakıl taşını kaldırandan Allah razı olsun. Adıyaman’da bugün bir temel kazandan ya da bitmiş apartmanın çatısına bir kiremit koyandan Allah razı olsun. Bunun adı AK Partili de olsa, MHP’li de olsa, DEM’li de olsa ondan razı olsun. Hangi görüşten olursa olsun. Biz Adıyaman’a geldiğimizde her partiyi burada gördük. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’ni o gün görüp ki birinci kanıtı şudur; Adıyaman gibi bir şehirde o gün CHP’nin milletvekili bir mutabakatla belediye başkan adayı olup, bu kadar güçlü seçiliyorsa zaten CHP’nin o gün orada olduğunun birinci ispatı budur. Cismi budur yani. O yüzden şunu görmek gerekiyor. Adıyaman bugün ayağa kalsın diye büyük bir emek ve büyük bir gayret sarf ediliyor. Geçtiğimiz dönemde de çok önemli işler burada yapmıştık. Maalesef Sayın Erdoğan tuttu ve dedi ki ‘Cumhuriyet Halk Partisi hiç yoktu. Hiç gelmedi. Taş üstüne taş koymadı’ dedi. Kardeşim diyor, ‘Buradaydı, hepsi buradaydı. Abdurrahman Başkan buradaydı’ diye. Cumhuriyet Halk Partisi sadece Adıyaman‘a 873 araçla gelmiş. Bin 818 personeli çalışmış burada belediyelerimizin. 834 TIR Adıyaman‘a ulaştırmışız. 10 mobil mutfak kurmuşuz, 10 ikram aracı, 343 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı dağıtmışız. 2 bin 600 de çadır dağıtmışız. Bunları görüp de karar veren, bilen Adıyaman ama Sayın Erdoğan ‘CHP yoktu. Depremde neredeydiniz?’ diyor. ‘Fotoğraf çektirip gittiniz’ diyor. Vallahi biz depreme geldik, burada kaldık. Fotoğraf diye de belediye başkanı olarak bu arkadaşımızın fotoğrafını Adıyamanlılara emanet ettik. Onlar da onu seçtiler. Hepinizden Allah razı olsun.

"SİYASİ POLEMİĞİ DEĞİL HİZMETTE YARIŞMAYI DOĞRU BULUYORUZ"

Kavga yapmıyor burada, hizmet yapıyor. Biz, deprem bölgesindeki illerin özel durumunu görüyoruz, orada siyasi rekabet, siyasi polemik yerine hizmette rekabeti, yaraları sarmada yarışmayı doğru buluyoruz. O yüzden de meseleye hep bu tarafından bakıyoruz. Şimdi tabii kıramayacağız biri var burada, kardeşimiz. Onu kıramayanlar burada. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı bugün burada. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu‘na vekaleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Aslan burada. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Yüceer burada. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Çavuşoğlu burada. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz burada ve Zeydan Karalar‘ın selamları ile burada. Çok sayıda milletvekilimizle ve çok sayıda belediye başkanımızla buradayız.

"YAPACAKLARININ SÖZÜNÜ ALMAYA GELDİK"

Bugüne kadar önemli işler yapıldı. Ancak buradan sonrası için de Abdurrahman istiyor, arkadaşlar söz veriyor. Bugün deprem şehitliğinin temeli attık İstanbul Büyükşehir’le. O depremi unutturmayacak, kayıplarımızı en iyi şekilde anabileceğimiz büyük bir anıt ve çok iyi bir deprem şehitliğinin temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki sene hep birlikte açılışını yapacağız. Ankara Büyükşehir’in 90 personeli Adıyaman’da hasar tespiti yapmıştı. Adıyaman’ın zarar gören doğalgaz altyapısını İstanbul Büyükşehir İgdaş onardı. İstanbul Büyükşehir, Çatdere Köprüsü’nü 300 milyon lira yatırımla yeniden yaptı. İzmir Büyükşehir, biri 180 diğeri 90 konteynerli iki yaşam alanı yapmıştı. Yine İzmir Büyükşehir 250 bin kişiye sıcak yemek dağıttı, aşevini yapıp bırakmıştı. Mersin Büyükşehir, 670 konteynerlik bir kent kurmuştu buraya. Tut, Gölbaşı, Pınarbaşı, Harmanlı’nın su altyapısını Mersin’in MESKİ’si yapmıştı. Bugün o yaptıklarına teşekkür ederken, bu yapacaklarının da sözünü almaya geldik. Ve söz verdiler, başlatıyorlar. Denizli Büyükşehir, Karapınar mahallemizde 3 bin 500 metrekarelik bir park yapıyor. İstanbul Büyükşehir Gölbaşı‘na 4 bin 400 metrekarelik ve yaşam vadisi kuruyor. İstanbul Büyükşehir 80 milyonluk yatırımla, deprem anıtını ve anma açık hava müzesini hayata geçiriyor. Tekirdağ Büyükşehir Cumhuriyet Mahallesi’nde bir büyük park yapıyor. Manisa Büyükşehir 4 bin metrekarelik alana Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yapıyor. Ve onun için de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu burada. Benim kardeşim, onun kardeşi, ağabeyi Ferdi Zeyrek‘in ismini buradaki bir hizmetle yaşatmak için bugün buraya geldik.

"ADIYAMAN'A HİZMET NASIL YAĞDIRILIR, TARİHE KAZIYACAĞIZ"

Bundan sonra da Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın neye ihtiyacı var derse gücümüz nispetinde, olanaklar dahilinde yanınızdayız. Allah'ın izniyle ilk sandık kurulup da parti Türkiye’de iktidar olunca, ne emredersiniz emrinize amadeyiz. Emrinize amadeyiz. Bu kardeşinizin doğmadan üç yıl önce gelip de Adıyaman Besni’de olduğunu biliyor musunuz? Annem ben doğmadan üç yıl önce ilk Adıyaman Besni‘ye fen bilgisi öğretmeni olarak gelir. Burada görev yapar. Daha sonra döner, Manisa’da ben doğarım. Ben hep söylüyorum. Herkes Adıyaman’da şu tarihte bu tarihte olmuş. Bu kardeşiniz annesinin emeğiyle doğmadan üç sene önce burada olmuş. Has Besnili, has Adıyamanlı benim. Genel Başkan olarak, daha önce milletvekili olarak geldim. Grup Başkanvekili olarak geldim, Grup Başkanı olarak geldim. Genel Başkan adayı olarak geldim. Bugün Allah nasip etti Genel Başkanı olarak üçüncü kez buradayım. Allahın izniyle 31 Mart‘ta seçimlerin ikinci yıl dönümünde çok sayıda açılışı yapmak için 31 Mart haftası bir daha buradayım.

"İLK SEÇİMLERDEN SONRA İKTİDAR PARTİSİNİN GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM"

Ve size söz veriyorum. İlk seçimlerden sonra iktidar partisinin Genel Başkanı olarak geleceğim, esas Adıyaman‘a nasıl hizmet yağdırılır o gün Adıyaman’ın tarihine kazıyacağız. Söz veriyoruz. “Ben buradan bir kez daha depremde yitirdiğimiz herkesi rahmetle anarak, bir kez daha Adıyaman’ın her siyasi görüşten insanını bağrımıza basarak, bundan sonra böyle acıları bir daha yaşamamayı ümit ederek, geçmişten ders alarak, geleceğe umutla bakacağımız yarınlar için hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın.”