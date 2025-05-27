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Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Siyaset
  • 27.05.2025 19:30
  • Giriş: 27.05.2025 19:30
  • Güncelleme: 27.05.2025 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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