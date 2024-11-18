Özgür Özel: Ahmet Özer görevinin başına geçene kadar direnişine devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Esenyurt'taki MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla iktidarın kazanamadığı Esenyurt Belediyesi'ni işgal ettiğini belirterek, "Kayyum değil işgal altındayız" dedi.

Özel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Demokrasi nöbetinin 20. günündeyiz. CHP, belediyesine kayyum yollanmasına, işgal edilmesine sessiz kalacak, birkaç gün tepki gösterip susacak, bunu unutturacak, bu sürecin devam etmesine seyirci kalacak bir parti değildir. Esenyurt'ta 20 gündür yaptığımız direnişe, Ahmet Özer görevinin başına gelene kadar devam etme kararı aldık.

İlk 20 günde burada büyük mücadele veren Esenyurt örgütümüze, İstanbul örgütümüze ve belediye meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu işgal bir an önce sona erdirilmeli. Ahmet Özer göreve dönene kadar başkan vekili, belediye meclis üyeleri arasından seçilmelidir.

Her gün il ve ilçe yöneticilerimiz Esenyurt'ta nöbetin başında olacaktır. Onların olmadığı günlerde büyük dayanışma gösteren yazarlar, sanatçılar, gazetecileri belediye meclis odamızda karşılanacak ve ağırlanacaktır. Dayanışma gösterip buraya ziyaret planlayan diğer siyasi partilerin yöneticilerini, il başkanlarını belediye meclis odamızda ağırlayacağız.

43 mahallesi olan Esenyurt'ta mahalle toplantıları örgütleyerek Ahmet Özer'in o mahalleye verdiği vaatlerini, eksik kalan işlerini tamamlayacağız. Esenyurt'ta aksayan hizmetleri mahalle mahalle anlatmaya devam edeceğiz. Buradan AK Parti ve MHP'ye kötü haberim var. Biz yüzde 51 oy ile seçildik ama yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Ahmet Özer'in tutuklanmasını Esenyurt halkının yüzde 80'i yanlış buluyor. Bu kayyum kararı milletin vicdanından dönmüştür.