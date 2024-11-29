Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından konuştu: Hakim, savunmayı bile dinlemedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Saat 08.30'da başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Özgür Özel, cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

"FETÖ'cülerin başlattığı suçlama ve yargılama şekli devam ediyor" diyen Özgür Özel, Ahmet Özer dahil onlarca muhalif kişinin yalnızca görüşlerinden dolayı aynı cezaevinde yattığını belirtti ve şöyle konuştu:

"Bir kanaat önderi, akademisyen ve belediye başkanını ziyaret etmek zorunda kaldım. Bu cezaevinde Tayfun Kahraman, Nasuh Mahruki, Can Atalay, Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı gibi suçları bu ülkedeki hak mücadelesine nefes vermek olan bu kişiler muhalif tutumlarından dolayı burada tutuluyorlar.

'1 AY SONRA YAPABİLDİM'

Bu ziyaret ne yazık ki 1 ay sonra yapılabilmiş bir ziyaret. Bu cezaevinde daha önce İlker Başbuğ'u terör örgütü lideri olduğu suçlamasıyla yatarken ziyaret etmiştim. MHP milletvekili Engin Alan'ı, Mehmet Haberal'ı ziyaret etmiştim. O zamanlar onların hepsi teröristti. Bizim o dönem kumpas dediğimiz davalara darbeden sonra Erdoğan 'milli ordumuza kumpas kurmuşlar' demişti.

'AYNI SONU GÖRECEKLER'

Savcı değişik isimleri değişik ama aynı yapı devam ediyor. O kumpasları kuranlar devlete karşı darbe girişiminden burada yatıyorlar. Kendilerine getirilen sahte delillerle tutuklama yapmanın cezasını çekiyorlar. FETÖvari kumpaslarla iş görenler aynı sonu görürler. Ya kaçarak giderler ya da burada yaptıklarının cezasını çekerler.

Belediye kapısını balyozla kıranları, ilk gün soruşturmayı başka delille açıp o delillerin altı boşalınca gizli tanıkla oraları doldurmaya çalışanların sonunu gördük. Hukukun dışına çıkanın günü geldiğinde arkasında hukuk da duramıyor."

Ahmet Özer'in 15 yıldır CHP üyesi olduğunu belirten Özel, "15-16 yıldır partinin üyesi. Milletvekili adayı olmuş, PM adayı olmuş ve en nihayetinde belediye başkanı olmuş kişi terör örgütü üyeliği suçlamasıyla cezaevine atılmış. 3 genel başkanla çalıştım, hayatımın tamamında teröre karşı oldum diyor" ifadelerini aktardı.

"YARATILAN ALGI OPERASYONU ONUR KIRICI"

Ahmet Özer'in iktidar mensupları tarafından pek çok kez sunum yapmaya çağrıldığını hatırlatan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bunun için Cemil Çiçek, Süleyman Soylu, Naci Bostancı, Recep Tayyip Erdoğan beni çağırdı ve saatlerce sunum yaptım. Ben ne zaman terörist oldum diye soruyor. Hepimiz biliyoruz ki Ahmet Özer suçsuzdur. Yaratılan algı operasyonu onur kırıcıdır. Uykusundan polisler tarafından kaldırılarak gözaltına alınması onur kırıcıdır. Dosya Ahmet Özer'e, avukatlara gizli ama basına açık."

AKIN GÜRLEK'E SESLENDİ: APARAT OLMA

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in operasyonlardaki rolüne de dikkat çekti. Özel, "Ahmet Özer'e düşman ceza hukuku uygulanmakta. Mussolini'nin ön infaz yargılaması uygulanmaktadır" dedi. Akın Gürlek, cürmün kadar yer yatarsın. Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Sen bi hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" diye konuştu.

"İDDİANAMEYİ BİR AN ÖNCE YAZIN"

İddianamenin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirten Özgür Özel, tutukluluğun değerlendirildiği duruşmada hakimin Ahmet Özer'in ilk cümlesini bile tamamlamasına izin vermediğini de anlattı:

"İddianameyi bir an önce yazın, heyet dosyayı görüşsün ve suçsuzluğumuzu bir an önce ispat edelim. Bu kampus bunun onlarcasına sahip, bunlardan vazgeçin. Ahmet Özer'in tutukluluğunun birinci ayında bunun değerlendirilmesi lazımdı. 30 günde bir rutin bir uygulama. Ahmet Özer duruşma için ekran karşısında hakim karşısına geçti. Söze başladığı anda hakim bey 'Tutukluluğunuzun devamına karar verdik' dedi. Savunmasını dinlemeden tutukluluğun devamına karar verdi.

Bu iddianamenin yazılması gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha aktif yollarla bu işlerle mücadele ederiz. Bir tarafta Abdullah Öcalan'a özgürlük diyeceksiniz bir tarafta Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına sadece Kürt olduğu için operasyon yapıp kayyum atayacaksınız. Bizim çizgimiz belli. Barıştan kardeşlikten yana, terörün bitmesinden yana etkin ve şeffaf bir tutum içindeyiz. Kimsenin itiraz etmeyeceği bir mutabakatla bu sorunun çözülmesinden yanayız. Başka bir planın parçası değiliz, olmayacağız."

Özel, Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkarılmasıyla ilgili ise, "Esenyurt'a operasyona devam etmek için yeni bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa onu bilmem. Delilleri ortaya koyacaklar hepimiz görebileceğiz. Kamuoyu tatmin olacak. Ahmet Özer'in yaşadığı süreçten tatmin olan var mı? Bu sürecin tamamı Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın siyasi yol hartiasının parçasıdır" şeklinde konuştu.