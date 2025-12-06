Özgür Özel: "Ailelerle birlikte dayanışma içinde adalet ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "19 Mart Darbesiyle hedef alınan yol arkadaşlarımızın aileleri haysiyet ve adalet mücadelesini sürdürüyor. Ailelere, evlatlara, eşlere zulmedilen bu kara düzende, hiçbir vatandaşımız güvende değildir. Ailelerle birlikte dayanışma içinde adalet ve özgürlük mücadelesini tüm milletimiz için sürdüreceğiz" dedi.

19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 16’ncı buluşmasını Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirmiş, ailelerin 10 talebi kamuoyuna duyurulmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Mart Darbesiyle hedef alınan yol arkadaşlarımızın aileleri haysiyet ve adalet mücadelesini sürdürüyor. Ailelere, evlatlara, eşlere zulmedilen bu kara düzende, hiçbir vatandaşımız güvende değildir. Ailelerle birlikte dayanışma içinde adalet ve özgürlük mücadelesini tüm milletimiz için sürdüreceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz."