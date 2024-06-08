Özgür Özel: AK Partili başkanlar bize oy verdiler diye partide soruşturma açıldı

CHP lideri Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı TBB seçimlerini anımsatan Özel, "Birçok AK Partili belediye başkanı oy verdi (İmamoğlu'na) diye partide şimdi soruşturma açıldı" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine değinen Özel, partisinin AKP’ye dört ve MHP, Yeniden Refah, DEM Parti’ye birer üye ile yönetimde yer almalarını teklif ettiklerini ancak MHP ve AKP'nin bu teklifi reddettiklerini anımsattı.

"KUCAKLAYICI TAVRIMIZ BENİMSENDİ"

Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarından da oy aldıklarını söyleyen Özel, AKP'de konuya ilişkin soruşturma açıldığını söyledi.

Özel, "Bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi. Kendi adaylarını çıkardılar ve kaybettiler ama birçok AK Partili belediye başkanı oy verdi diye partide şimdi soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız" diye konuştu.