Özgür Özel: Akın Gürlek hakkındaki 7 başvurumuz HSK'da bekliyordu, bakan yapıp HSK'nın başına getirdiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de yayınlanan Özel Röportaj programına katıldı. Gazeteciler Seda Selek, Fikret Bila ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığı hakkındaki açıklamayla ilgili, “Bir iddiayı yalanlamanın basit bir yolu var. Hatta ben o kadar iddialıyım ki bu konuda basın toplantısının sonunda da arkadaşlara dedim. Türkiye’deki tapu sorgusu yapmaya yetkili herhangi bir yerden, bütün tapu daireleri, belediye başkanlıkları, ilgili ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlıklarından ve hatta en basiti Çevre, Şehircilik Bakanlığı’ndan bunlara bakılır. Ben ‘Duydum, böyle bir tapu var’ demiyorum. ‘Bu işlemin ID numarası’ diyorum. Bu şu demek; ben mesela şimdi tutup da ‘Sayın Selek’in TC numarası budur’ diyorsam, değilse ‘Bunlar hayal mahsulü, yalan’ demeyecek. ‘Benim TC bu’ diyecek veya ‘O TC başkasına ait’ diyecek. ‘O TC’yi girdik, bakın hiçbir şey çıkmıyor’ diyecek” dedi. Özel, şöyle devam etti:

“İDDİALARIMIN HİÇBİRİ ‘DUYDUM’ ŞEKLİNDE DEĞİL”

“Benim kendisiyle ilgili iddialarımdan hiçbiri böyle ‘Duydum, yaptım, ettim’ değil. Olunca söylüyorum. Mesela yat meselesi duyduğumuz bir konu ama ispata muhtaç bir konu. Ama şu ID numarası, bir numaralı örnek; ‘Akın Gürlek’e ait İstanbul Kartal’da Esentepe’de İnönü Caddesi 151-D’de 106 661 ada numaralı, 551 parsel numaralı Avrupa Konutları’nda bir daire.’ Emsal değeri de 26 milyon 250 bin lira. ‘Bu yok’ diyecek. ‘Bu ID bana ait değil’ diyecek. Bugüne kadar ben şimdi devletin elinde bu sorgunun imkanının olduğu 12 tane tapu söylemişim, dört tane de sattığını söylemişim. Biri yanlış olacaktı da bu vakte kadar beni tutacaklardı. Beyefendiye destek atan iki kişi var. O da kendisine destek değil, bana husumet. Biri Süleyman Soylu. Tweetini retweet etmiş. Hani Süleyman Soylu diyordu ya… O dedikten sonra dünya kadar AK Partili’yle her türlü münasebetimiz oluyor. Hani demişti ya ‘Bundan sonra Özgür Özel’e selam veren bizden değildir.’ Kendini dinleyen kimse olmadı. Akın Gürlek’e selam veren bir kendisi var. Bir de MHP’de bir genel başkan yardımcısı var, onun da kişisel husumeti var bizimle. Başka bir derdi yok. Yüksek yargı çevreleri, Ankara çalkalanıyor. ‘İddialar zaten vardı, ispatlandı’ diye. (Siz bu açıklamalardan sonra özellikle iktidar kanadından geri bildirimler aldınız.) Şöyle; AK Parti’deki temel duygu ‘Biz bu yükü taşıyamayız’ şeklinde. Yargıdaki temel söylem, ki bunu ben biraz önce yayın öncesi sizlere de söyledim. Duyuyor musunuz, görüyor musunuz, Ankara’da konuşuluyor diye. Yargı çevrelerindeki temel söylem; ‘Söyleniyordu, ispatlandı.’ Ortak laf; ‘Böyle yalanlama olmaz.’ Yalanlama ne? ‘Bunlar hayal mahsulü’ diyor. ‘Ben terörle mücadele eden bir kişiydim’ diyor. Ezbere bak. ‘Bu beni yıpratmaya ve hedef göstermeye yöneliktir.’ Yahu terörle mücadele eden kişilerle ben dün akşam iftarda beraberdim. Kolunu vermiş, ayağını vermiş, evladını vermiş. Hep beraber kucaklaştık, hepsinin taleplerinin vücut bulduğu 18 kanun teklifi var. Senin partin tarafından Meclis’te bekletiliyor. Sen terörle mücadele eden kişiye sahip çıkacaksan o sahip çıkılacak adam sen değilsin. 16 tane tapu biriktirmiş adam. Ömrü boyunca aldığı bütün maaşların 10 katına kadar daire ya da satılmış daire bulunan. Daha bunun yanında ayrıca şey bundan ibaret değildir, biz de veriyoruz. Onun verdiğinin aynısını ben de veriyorum mal beyanı olarak kendimin, eşimin, kızımın. Varsa tapular, varsa arabalar, TL ve döviz bazındaki bütün mevduat hesapları, takı varsa takı, pırlanta varsa pırlanta, altın varsa altın gramı gramına. Hepsini sorar devlet. (Mal varlığını verdiğini belirtiyor.) İşte kendisi açıklasın mal varlığını.”

“BENİM MAL VARLIĞIM ELLERİNDE, İNCELESİNLER”

“Bakın benim mal varlığım Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Meclis’in elinde, devletin elinde. Ailemizde toplam üç tane ev var; Manisa’da, İstanbul’da ve bir de Ankara’da. Ankara’daki de daha çok yeni alındı, tadilat oluyor. Misafirhanede kaldım 17 yıl Ankara’da. İki tane araba var; biri beş - altı yıllık bir araba eşimin, biri de üç yıllık bir araba benim. Birinin değeri 1,5 milyon lira, birinin değeri 900 bin lira filan. İki tane mütevazi sokak arası dükkan var, bütün Manisalılar bilir. Sağlık ocağının yanında, eczane dışında bir şeye yaramayacak iki tane mütevazı dükkan. İş Bankası’nda bir hesabım var eczane, 1999’dan beri onu kullanıyoruz. Vakıf Bank ile Halk Bankası’na da gelen param belli. Mal varlığım orada, o malların her birini edinirken bu hesaptan parayla ödedik, kuruşu kuruşuna. Ellerinde incelesinler. Şimdi Akın Bey’in mal varlığını görelim. Mal varlığı derken, benim mal varlığımdaki gibi devletin sorduğu gibi. TL cinsinden mevduat, döviz cinsinden mevduat, bütün aileye ait olan bütün gayrimenkuller, varsa takı makı, altın maltın, hatta pahalı saat varsa. Onu da bildireceksin. Devlet bunları istiyor. Verdiği mal varlığını bir açıklasın görelim. Benim verdiğim ID’lerin olmadığını göstersin. Bakın ben saat 13.30’da çıkacağım. Canlı yayında bütün Türkiye’nin önünde ID numarasıyla bütün hareketlerini söyleyeceğim, adres adres vereceğim. Cevap; ‘Ben terörle mücadele ettim. Beni hedef gösteriyor.’ Böyle bir cevap yok.”

“HSK’YA GİTTİM, YEDİ BAŞVURUM BEKLİYOR”

(Akın Gürlek’in konuyu yargıya taşıyacağını söylemesiyle birlikte bunların belgeleriyle ortaya çıkıp çıkmayacağı hakkında) “Birincisi söylediği şu söz var, sondaki söylediği söz; ‘Elinde bu belgeler varsa yargıya gitseydi’ diyor. Ben gittim yargıya. İstanbul Başsavcısına karşı yargıya gitmenin yolu HSK’ya gitmektir. Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gittim. Ben beş dedim, yedi başvurum varmış bekleyen, işlem yapmadıkları. Akın Gürlek hakkında şikayette bulunuyorum. ‘HSK, Akın Gürlek’in elinde. Bakan bir şey yapamıyor. O oluyor, bu oluyor’ diyorlardı. Ben bir açıklama yapınca koşuyor, Erdoğan ile görüşüyor AK Parti camiası ne diyor? ‘Direkt Erdoğan ile görüşüyor’ diyor. Herkesin rahatsız olduğu bir yapısı vardı. ‘Erdoğan’a zarar veriyor, şimdi bu yükü nasıl taşıyacağız?’ diyorlar. Net bir şey var. AK Partililer öyle söylüyor. Ben ne verdiğini bilmiyorum. Ama zarar verdiğini AK Partililer söylüyor. Benim gördüğüm birşey var. Bu kişi hakkında yaptığımız bütün iddialar, HSK’da bekliyordu. Bu kişiyi HSK’nın başına getirdiler şimdi Adalet Bakanı yaparak. ‘Davacı kadı olursa Allah yardımcın olsun’ demişler. Düşünebiliyor musunuz. Şimdi kadı davacı olmuş bizden. Birinci yaklaşım bu. İkincisi, bana diyor ki ‘Haydi git mahkemeye.’ O zaman ‘hodri meydan’ diyorum. Halk TV ekranlarından ‘hodri meydan’ diyorum. Eğer bu işten çekinmiyorsan… ‘Mahkemeye ver’ diyor ya, mahkemeye vereceğim kendisini. Dokunulmazlığa kaçtı ya. İki tane yol var bu dokunulmazlıktan kurtulması için. Birincisi, yargılanması için istifa etmesi, yargılanması ve göreve dönmesi lazım. İkincisi daha basit, görevinde kalabilir; 400 imza lazım. 138 tanesi bizde var. Geri kalanı da AK Parti’de var. Akın Gürlek hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması için hatta 300 imza önce yetiyor, 400 imzayla da Yüce Divan açılıyor. Madem yargıdan kaçmıyor, madem alnı açık… Değil de haydi Anayasa Mahkemesi yargılasın onu Yüce Divan sıfatıyla. Yapacağı şu; Erdoğan’a diyecek ki ‘Ben bu yükün altında ezilemem. Özgür Özel’in iddiaları yönünden ben yargılanmak istiyorum.’ Bugün için bir bakanın yargılanabileceği yer Anayasa Mahkemesi’dir. Hodri meydan. Benim mal beyanım ellerinde. Açsınlar, döksünler. Onun mal beyanını bir görelim; açılsın, dökülsün. Örneğin bu ID mal beyanında yoksa, bu malı sattı demektir. Ama o da görünür. O zaman hesabında parasını göreceğiz kardeşim. Bu paraları bir yerlere sakladın mı? Koydun mu? Aldın mı, yaptın mı? Elimizde 450 milyon liralık edinilmiş mal ya da satılıp da alınmış parası var. Bunu göreceğiz. (Anlaşılıyor ki siz bu bilgileri tapu kayıtlarından aldınız.) Öyle, açık zaten. Numarası da bu. (Akın gürlek ‘Tapuda bunun karşılığı yok’ deyince…) Bu numara tapudaki karşılığı. Bana ‘Böyle bir işlemim olmamıştır’ diyecek. (HSK’dan bir soruşturma beklentisi içindesiniz.) Yok, bekleyemeyiz şu anda. Başkanı Akın Gürlek. Vaktiyle biz başvurduk bular için. ‘Mal beyanına bakın’ dedik. O zaman önceki Adalet Bakanı başkandı, Erdoğan üzerinden de bu gelip - gidip ‘Aman ha o dosyayı soruşturmasınlar’ diye Akın Bey baskı yapıyordu.”

“EN KUVVETLİ BAĞ; SUÇLAR ÜZERİNDEN OLAN BAĞ”

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Akın Gürlek’ten vazgeçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine) “Akın Gürlek özel bir durum. En kuvvetli bağ, insanların birbiriyle suçları üzerinden bağlandığı bağdır. Anneyle bebeğin göbek bağından daha kuvvetli olduğu durumlar vardır. Birbirlerinden besleniyorlar, birbirlerini var ediyorlar, birbirlerine vaat ediyorlar. O Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanlığı için rakibini ve rakip partisini yok etmeyi vaat ediyor. Erdoğan da ona her türlü hukuksuzluğa rağmen korunmayı vaat ediyor. O birinci vaadin işte Ekrem İmamoğlu’na iddianameyi düzenledi bilmem ne yaptı. O da gitti onu Bakan yaptı, korumaya aldı. Onun dediği herkesi Bakan Yardımcısı yaptı, boşalan yerlere aşağıdan istediklerini yaptı. Bakın memlekette iki tür adam var. Bir tanesi sizin - bizim okuduğumuz meselelere ‘Ya kardeşim böyle olur mu?’ diyen. Mesela diploma davasında şerh koyan hakimi Kahramanmaraş’a sürmeleri, ihaleye fesat karıştırma davasındaki hakimi Kahramanmaraş’a sürmeleri, Beylikdüzü davasında beştir oyalayan savcıya ‘Hadi mütaalanı ver’ deyip vermeyince karar açıklayan hakemi Diyarbakır’a sürmeleri, ahmak davasının hakimini, Ekrem Bey’i haklı gören, tak Samsun’a sürmeleri. Efendim Akın Gürlek’e hakaret davasında muhalefet şerhi yazan hakimi iş mahkemesine, ağır cezadan ya da asliye hukuktan buraya sürmeleri, asliye cezadan sürmeleri. İBB soruşturmalarına bakan mali şube müdürünü gidip de Başakşehir’e ilçe emniyet müdürü yapmaları. Ahmak davasında istinaf heyetini başka dairelere göndermeleri. Bilirkişi davasında hakimi başka mahkemeye sürmeleri. Şimdi burada sekiz tane ‘Ben talimatla iş yapmam, doğrusunu yaparım, alınan karara şerh koyarım’ diyeni darmadağın ediyor. Sonra bir mahkeme daha görülüyor dokuzuncusu. ‘Hadi bakalım muhalefet şerhi yaz.’ Böyle bir hukuk düzeni kurulmuş durumda memlekette. Bunların her birini buralara dağıtan Akın Gürlek‘in, ‘Bu istediğimiz gibi karar vermiyor dediğimizi yapmıyor, bu şerh yazdı.’ Bu ülkede bir yaz bir kış kararnamesi ile hakimlerin, savcıların yeri değişir, coğrafi güvence vardır ve çok büyük bir ahlaki sorunları, hırsızlıkları, kişisel ahlaksızlıkları gibi bir şey yoksa yerlerinin değiştirilmeyeceği garantisi vardır. Bırakın yaz ve kış kararnamesini, bu arkadaşlar sadece mahkemede bir karara şerh düşmüş diye, ‘Ya bu doğru değil ben aksi düşünüyorum’ demiş diye sürülüyor bu arkadaşlar. Üç gün sonra, beş gün sonra, yedi gün sonra.”

“TOPLAM GAYRİMENKUL 452 MİLYON LİRA”

(Akın Gürlek’in mal varlığı ile ilgili başka kalemlerde de bir açıklamanız olacak mı?) “Benim bildiğim 16 tapu vardı, dördünü sattı. Toplam 452 milyonluk gayrimenkul var. Ama ben takısını bilmem, altınını bilmem, pırlantasını bilmem, gümüşünü bilmem, külçesini bilmem. Ama bunu bilmesi gereken biri var, devlet. Oraya verdiği mal beyanını paylaşırsa görürüz. Bundan ayrıca bende Akın Gürlek’in kendinin malları dışında, eşinin mallarına ilişkin bir döküm yok şu an elimde. İkincisi RTÜK‘te emekli bir polis var. Akın Bey’in ricasıyla girmiş. Daha yüzünü gören yok. Daire Başkan Yardımcısı diye maaş alıyor. Bu da ihbar. Sayıştay gidip bakıyorsa baksın oralara bu personel orada mı diye. Bu personelin üzerinde çok mal alınmış, çok mal satılmış. Bunun gibi üç kişi var, bir tanesi bilhassa İstanbul’da yanındaydı. Burada Çayyolu’nda bir avukat bürosu var. Akın Gürlek‘in çok yakınlarının olduğu. İstanbul’da bürolar var, oralarda birtakım işler var. Bu konuyla ilgili yağmur gibi ihbar var. Somut deliller oldukça takır takır koyarız. Bunun üzerinden de yine oturur konuşuruz. Ama önce bana bugünkü durumu bir açıklayacak.”

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI DANIŞTAY'A BAĞLI

(Ekrem İmamoğlu‘nun serbest bırakılması, Cumhurbaşkanı Adayı olarak siyasete devam etmesi gibi bir olasılık görüyor musunuz?)

“Yani şöyle bu yargılama, zaten adaylığa engel olmaz. Şundan adaylığa engel olmaz. Bu yargılama en iyi şekilde yani işte ‘1,5 ay boyunca 100 kişinin ifadesini alacağım’ diyor. İkinci celseyi ne zaman yapacak belli değil ama mayıs başında bu celse biteceğine göre, ikinci celse diyelim ki haziran sonu temmuzda yaptı. Orada 400 kişi kim bilir kaç ay sürecek. Sonra delillerin tartışılması, taleplerin toplanması, savunmalar, iddianame, iddia makamından sorulması, son sözler. Yani bunun bir yıldan önce bitmeyeceği çok belli. Sonra istinaf aşaması var, o normalde 2-2.5 yıl, zaten seçim geçer. Hadi o öne geldi, Yargıtay aşaması var. Yargıtay 3-4 yıl. Yani seçime kadar bu ceza kesinleşmez. O yüzden adaylığa engel değil. Adaylığa ne engel olur? Bir takım basit davalarla deniyorlar ya, ahmak davası o davası bu davası. Onlardan birini kazanıp o cezayı verip istinafta kesinleştirirlerse belki öyle bir şey olur. Öyle denemeler var ama orada da işte biri düştü biri kalktı falan filan bir şeyler oldu. Esas mesele diploma burada. Onu söyleyeceğim. Çünkü bir idari kararla diplomayı iptal ettiler. Biz ilk önce bölge idare mahkemesine başvurduk ve bu işlemin iptalini talep ettik. Reddettiler. Şimdi istinafta. İstinafdan yürütmeyi durdurma talep ettik, yürütmeyi durdurmayı reddetti. Esastan görecek. İstinaftan eğer kabul edilmezse başvurumuz, Danıştay’a gidecek ve Danıştay‘ın bir o sırada büyük ihtimalle adaylık sırasında Danıştay’a gitmiş olacak. Biz de yürütmenin durdurulmasını isteyeceğiz. Danıştay‘ın ilgili dairesi yürütmeyi durdurma verirse aday olur. Vermezse aday olamaz. Yani esas risk ve ihtimal alanı burası. Buraya bakmak lazım. Diploma davası. Zaten üstadım, boşuna değil. 19’unda sabahleyin gidecekken, ki 4 gün gözaltı süresi var, 23’ünde ön seçim var. Yani ön seçime sokmamak birinci amaç. Yani Cumhurbaşkanı Adaylığı kesinleşmeden, partisinin adayı olduğu kesinleşmeden mani olmak. Ondan da bir gece önce diplomayı iptal ettiler. Yani buradan bir şey çıkmaz, yargılamadan. Çıkmaz derken bu talimatla mahkemeden ceza çıkar. Ama kesinleşmesi yetişmez. Veya şöyle de düşünüyorlardır. Ani bir erken seçim icap ederse kendilerinin istediği ya da şartların gerektirdiği. O zaman da zaten ceza kesinleşmemiş olacak. Daha çok yeni, daha görülüyor olacak. Diplomayı o yüzden iptal ettiler.”