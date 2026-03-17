Özgür Özel, Akın Gürlek'in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerin toplam değerinin 452 milyon TL olduğunu söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklayacağını duyurduğu basın toplantısını düzenledi.

31 Mart 2024'teki yerel seçim sonuçlarını hatırlatan Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisi bizimle siyasi rekabete giremeyeceğini anlamıştı. Parti kadrolarında da bu enerjiyi görmüyordu" ifadelerini kullandı ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Erdoğan daha önce yapılmamış bir şeyi yaptı ve 'yargı kollarını' kurdu. Ona Zekeriya Öz gibi bir profil lazımdı ve zorlanmadı. Aklı fikri siyasette olan birini, ilk önce mahkeme mahkeme gezdirdiğive adaleti katlettiği birini siyasete aldı ve bakan yardımcısı yaptı. O makamdan birini alıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Atamadan önce de zaten bu millet yargı sisteminden memnun değildi. Bu sefer çeteleşme yargının en tepesine sirayet etti. Ardından Ak Parti yargı kolları, 'Ak toroslar çetesi' haline dönüştü. 1990'lardaki faili meçhullerin simgesi beyaz torosları, muhalefete gösterecek hale geldiler. Bu çete, bir darbe planını adım adım işletti.

'DARBE BİLDİRİSİNİ TRT'DE OKUNDU'

Önce, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını alıp Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyum atadılar. 19 Mart 2025'te ise bir sivil darbe sürecini yaşattılar. Bir gün önce iftarda üniversite diplomasını iptal ettiler. Ertesi gün sahurda ise bir büyük operasyona giriştiler. Bir gün önce diploma iptali yapan üniversite yönetiminin ipini elinde tutanlarla operasyonu düzenleyenlerin iplerini tutan eller aynıydı. Her birisi, üzerinde gizlilik olan soruşturmaların, sonradan telfisi olmayacak iftiralar yandaş basın tarafından köpürtüldü. Darbenin bildirisi TRT'de okundu, şimdi yolsuzluk yalanını attıklarını, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin bile bu kadar etmediğini bildiği için TRT bile buna sahip çıkmıyor va başka yalanlarla iftiralarına devam ediyor.

'8 BİN KİŞİ İÇİNDEN HEP AYNI İSİM ÇIKTI'

Akın Gürlek, tesadüflerin değil, iplerini ellerinde tutanların hiç şaşırmayacağı bir görevlendirmenin kişisidir. Tekirdağ'da görev yaptığı dönemde Satılmış Büyükcanayakın adlı bilirkişi ile yakın ilişki kurdu. Meğerse birlikte çalışıyorlarmış. Tekirdağ'daki bilir kişi ile orada antrenmanlara başlamış. Satışmış Büyükcanayakın İstanbul'a yerleşti, 8 bin bilirkişi arasında yer aldı. Akın Gürlek ne zaman bilirkişi istese hep bu kişi kuradan çıktı. 16 kez çıktı. Bu konuşmayı eminim ki AKP'ye kendini yakın hisseden pek çok kişi dinliyor.

'ALDIĞI KARARLAR AYM TARAFINDAN BOZULDU'

Türkiye'de aranıp bulunamayan hakim ve başsavcının performansı: Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay ceza veren, ki bu haksızlığı Devlet Bahçeli de ifade ediyor, oydu. Verdiği ceza önce AYM ardından AİHM tarafından bozuldu. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'e 3,5 yıl ceza verdi, AYM'den bozuldu o sayede serbest kaldı. Selçuk Kozağaçlı'nın tahliyesine karşı itirazı kabul eden mahkeme bu mahkemeydi. Sözcü Gazetesi yöneticilerine Yargıtay'ın bozduğu kararı veren kişi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen ve Yargıtay tarafından kısmen bozulan kararı veren oydu, milletvekilimiz Enis Berberoğlu'na ceza veren oydu, AYM 2 kez bozdu. Sırrı Süreyya Önder kararı AYM'de 15'te 15 bozuldu. Bu üyelerin hiçbirini biz atamadık.

Kaç tane Ak Parti milletvekiline bunu anlattım, bir tanesi savunmuyor. O yüzden hepsine mesaj attım dinlesinler diye. Ekrem İmamoğlu ülkeyi yönetmek amacıyla sistem kurmuş ama bir kuruş para ve belge bulunamıyor. Bugüne kadar neyi yakaladınız diye sorsa biri bana. İBB davasında Yener Toruner tutuklu. Bu kişinin oğluna bir avukat gidiyor ve "Bu itirafnameyi imzalayacak paralar verin, baban serbest kalacak" çocuk buna inanmıyor. Yanındakilerle gidiyor ve o sırada savcının yanında telefonla konuşuyor. Ben de bu kayıtları alıp HSK'ya gidiyorum. Hangi tutuklu olduğunu söyledim. Ben avukat Mehmet Yıldırım'ın adını veriyorum Artvin'de onu gözaltına almaya gidiyorum. Kendisi telefonunu kapatıyor ve Antalya Kepez'de tesadüfi jandarma aramasında yakalanıyor. Bu Mehmet Yıldırım'a ev hapsi verilmişti ama kaldırıldı. Ev hapsinin gerekçesi neydi? Kaçmak mı? Bu adam kaçarken yakalandı ama ev hapsi kaldırıldı.

Birisine para teklif eden avukatının eli kolu serbest gezmesi nedir? Mücahit Birinci de geziyor, Mehmet Yıldırım da geziyor. Bir gizli tanık buluyorlar 'Meşe' diye, o ifadeyle Ekrem İmamoğlu tutuklanıyor ama kendisi ortada yok. 'Meşe' ne dediyse İlke'ye onu dedirtmişler. İfadesinde yazım hataları bile aynı. Oyuncu değişikliği mi oldu? Namuslu, şerefli, dürüst ve talimatla iş yapmayan hakimler var."

Özel, daha sonra İmamoğlu davalarında görev yapan hakimlerle ilgili bir görsel gösterdi ve şunları söyledi:

"Bu görseldeki 8 kişi de Akın Gürlek'in istediklerine uymayanların düştüğü durum ortada. Talimata uymayanlar sürgün edildiler. Talimata uyanlar ödüllendirildiler. Bir kısmı bakan yardımcısı yapıldı. Bir sürü cübbeli hakim devir-teslim törenine katıldı.

Bunlardan örneğin Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü davası vardı. Tam 1000 gün olmuştu. Savcı mütalaa verse iş bitecek, suç yok. Savcıya diyor ki 'Ver mütalaanı.' Beş kez üçer arayla kaçtı, kaçtı, kaçtı. En son hakim dedi ki 'Mütalaanı ver.' 'Veremem, hazır değilim.' 1000 gün olmuş. O zaman mütalaanı niye vermediğini söyle.

Diyemem, hazır değilim. O zaman karar dedi, Ekrem İmamoğlu'nun beraatine. Ekrem İmamoğlu'nun beraatine karar veren hakimin yolculuğunu 3 numarada, şu 3 numarada Diyarbakır'a sürülürken göreceksiniz arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasının hakimi 3 numaradır. Diplomada sahtecilik davasına bakan hakim Ekrem Başkan'ın tutuklu avukatına SEGBİS'te savunma yaptırdı diye Kahramanmaraş'a sürülmüştür.

Bir numaralı hakimdir. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gidişini göreceksiniz arkadaşlar. Ekrem Başkana ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı veren hakim 2 numarayla Kahramanmaraş'a sürülen ikinci hakimdir arkadaşlar. Ahmak davasına bakan hakim direnince Samsun'a sürülmüş. Ahmak davasının istinaf aşamasında bakan heyetin başkanı ve üyeleri de daha karar verilmeden önce başka mahkemelere İstanbul içinde sürülmüştür.

TAPULARI PAYLAŞTI

Taşınmazlarla ilgili bir tapu paylaşan Özgür Özel, "Bunların tamamı Akın Gürlek bakan olmadan önce ID numarasıyla takip edilecek kayıtlardır" dedikten sonra gayrimenkul tapularını ve sahip olunan konutların 'ortalama değerlerini' paylaştı:

İstanbul Kartal’da Avrupa Konutları Projesi’nden daire. Emsal değeri, 26,2 milyon TL

Aynı ada ve parselde ikinci daire. Emsal değeri 26,2 milyon TL

İstanbul Beykoz'da villa. Emsal ortalama değeri 85 milyon TL

Avcılar Bizim Evler Projesi’nde daire, ortalama fiyat 15,5 milyon TL

Tuzla Merkez Marin City Konutları’nda daire, ortalama değeri 10 milyon TL

Ankara Çankaya Park Joven Sitesi’nde daire. Ortalama değeri 35,5 milyon TL

Ankara Lodumlu VIP Tower’da daire, ortalama değeri 25 milyon TL

Beytepe Mahall Ankara’da daire, ortalama değeri 17,5 milyon TL

Beytepe Mira Rezidans’da daire, ortalama değeri 23 milyon TL

İzmir Konak Halkapınar’da Mahall Bomonti’de daire, ortalama değeri 27 milyon TL

Aynı parselde bir daire daha, değeri 27 milyon TL

Çanakkale’de deniz gören 500 metrekarelik arsa, değeri 7,5 milyon TL

"452 MİLYON TL'LİK GAYRİMENKUL"

"4 tane bakan olduktan sonra çıkan olduysa bunları da oraya dahil edeceğiz. Satılan mülkler var. Esenyurt'ta bir rezidansta dairesini 7 milyon 750 bine satmış. İkinci satılan mülk Halkalı'da 43 milyona sattı, mülk 3, Üsküdar Altunizade'de 47 milyona sattı, Ankara Çankaya'da 27 milyona sattı."

"126 MİLYON TL'LİK SATIŞ"

Toplama gelelim:

"Satılan 4 konutun değeri 126 milyon TL. Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul var. Hesabında 1 kuruş parası yoksa bile 452 milyon TL'si var. Şu ana kadar aldığı maaşla bir şişe su içmese 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. 10 hakim ve savcı 19 yıl çalışsalar hepsini o zaman satın alabilirler.

Satışlardan elde edilen gelirler nerede? Senet karşılığı alınan konutlar nerede düzenlendi. Senetlerin parası nereden ödendi?

Akın Gürlek'in eşinin mal varlığından bahsetmedik. Aile ve eşle uğraşmama hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bu alışverişlerin tamamının çantacıları, alanları-satanları belli oldu. Ankara ve İstanbul'daki avukatlık ofislerinde gidilip de tutukluların yakınlarıyla ilişkiler, konuşmalar, buradaki isimlerin tamamı ve devamı. Devlet Bey 'Akın Bey eskiden savcıydı soru soramazsın' diyor ya. Akın Bey, bir basın toplantısı yapın. Ben düzenli olarak mal bildirimi yapıyorum. Benim ve eşimin iki eczanesi vardı, biri 28 diğeri 26 sene çalıştı. Ara sokakta birer dükkan edindik. Manisa, Ankara ve İstanbul'da evimiz var. İki mütevazı arabamız var. Sizin maaşınızı aldığınız hesaplar belli. Şimdi çıkıp bu malları nasıl edindiğinizi teker teker ispatlamanız lazım. Namuslu hakim ve savcılara yazık değil mi?

'BU DAHA TURPUN KÜÇÜĞÜ'

'Ben bakan oldum, milletvekili olacağım. Darbeye karışan adam elip milletvekilliği mi yapacak? Siz hangi dokunulmazlığa güveniyorsunuz? Darbeye kalkışmışsın sen. Vicdanı olan AKP ve MHP'lilere sesleniyorum. Birileri milletin sırtından servet ediniyor. Bunların tamamı ve fazlası, daha neler neler? Ne için yapılıyor bunların hepsi. Tayyip Bey talimat vermiş. Bu mu mertlik, bu mu mücadele? Bugünkü basın toplantısının adı 'turbun küçüğü', büyüğünü bilmeyen mi var? Turpun tarlası var sizin orada.

'YARGILAMAK İÇİN İDDİANAMEYİ BEKLEDİM'

O iddianame çıksın, yargılanacaksınız dedim. Yargılamak için iddianameyi bekledim. Sureti CHP'li görünüp iftira atanların hangi dediği doğru çıktı? Hani Ekrem İmamoğlu'nun lüks araçları. Ekrem İmamoğlu siyasete girdiğinde zengin olan ama siyaset yaptıkça fakirleşmiş birisidir. Siyasete girdiği günden bugüne zenginleştiyse siz çıkarın. Ben hakimlikte, savcılıkta zenginleşeni çıkardım. Bundan sonra Türkiye'deki Ak Parti'nin kara düzeni, bu müesses nizam, arınacaksanız önce Adalet Bakanı'ndan arının. Sonra çıkıp da kimse kimseye haysiyet cellatlığı yapmayacak."

Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu soruları birisi sorabilecek mi? Sorabilen gazetecilere lafım yok. Buna sessiz kalanlar, yarın bana davetiye getirmesin. TGRT denen yapı, zam yapmaya tepki gösteriyor kadın. Biz ölmeyi göz almışız. Bizim kadar cesaretli olan, arkadaşına güvenen de çıkar. Ekrem Başkan'a namusum kadar güveniyorum. Bu haysiyet cellatlığının bir sınırı var. Yerden göğe iftiralarla dolu bir sürecin bir yılını dolduruyoruz. Ben yine yarın şehit aileleri ile iftardayım. Bu da Erdoğan'a, Akın Gürlek'e ve birlikte bir gelecek planlayanlara ders olsun."