Özgür Özel: Aklınızı başınıza toplayın, kul hakkına girmeyin

Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasına tepki gösteren binlerce yurttaş, Ataşehir'de düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi için bir araya geldi. 19 Mart 2025'te gerçekleştirilen operasyonlara tepki için başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin yüz beşincisi olan mitinge yurttaşların yoğun katılım sağladığı görüldü.

Miting CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasıyla başladı. İmamoğlu mektubunda "Öyle bir bataklığa saplandılar ki; iftiralarını ve yalanlarını büyüttükçe, milletin gözünde küçülüyorlar" dedi.

İmamoğlu'nun mektubun ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bak bu meydana da sen birazcık daha kudur" derken toplanan kalabalık "Diplomasız Erdoğan" sloganı attı.

Özgür Özel, kitleye İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım." dizelerini okuttu.

20.15 | ÖZGÜR ÖZEL: MEYDAN OKUYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Konuşması sırasında "Diplomasız Erdoğan" ve "Tayyip istifa" sloganları atılınca Özel, eliyle kalabalığı işaret etti ve "Şöyle bir anlaşma yapalım; Ataşehir çok renkli, çok sesli, çok güçlü bir ilçe. İki ayrı güçlü ses birbirini beklesin, birbirini takip etsin. Önce bize bu haksızlıkları yapan, Ekrem Başkan'ın 32 yıllık diplomasını yok sayan, onun adaylığını engellemeye çalışana meydanın burası sesleniyordu. Kim yapıyordu bu kötülükleri" dediğinde halk, "Diplomasız Erdoğan" diye bağırdı. Özel, "O zaman bizim diplomamızı yok sayan kendi diploması hiç olmayan, bu kadar kötülüğü planlayan, arkasında duran ey Erdoğan! Ne yapsın Erdoğan?" diye seslendiğinde halk "Tayyip istifa" sloganları attı.

Operasyonların hukuksuz ve siyasi olduğunu ifade eden Özgür Özel, "Onursal'a yöneltilen bir suçlama yok. Yarın buna geçmişe dönük yaparlar. Yapılan iş çok kötü bir yolu açmaktır. 23 yıllık iktidarın sonunda bu yolu açıp da giderse birileri, bu yoldan kim geçer geriye kim kalır, hesap edemezsiniz. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Kul hakkına girmeyin" diye konuştu.

Adıgüzel'in 18 yaşından bu yana CHP'nin her kademesinde görev yaptığını belirten Özel, "Ataşehir'de bütün imkansızlıklara rağmen hem belediyecilikte önemli işler yapan hem de Ataşehir'le birlikte adına uygun Ata'nın şehrinde çalışan, topluma önderlik eden, sokaktan ayrılmayan, yanınızdan ayrılmayan bir belediye başkanı olarak sizin gönlünüze taht kurmuş bir kardeşimiz" dedi.

"İki yıldır Ataşehir'de gece gündüz çalışıyor ve şimdi 19 Mart darbecilerinin Anadolu yakasındaki yeni hedefi Onursal Adıgüzel. Biraz önce Emniyet Müdürlüğü'nde sorulan sorular, verilen cevaplar avukatları tarafından alındı" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı şöyle devam etti:

"Buradan ilan ediyorum, buradan söylüyorum: Onursal Adıgüzel'e ne bir ses kaydı -ki olsa ne yazar, İstanbul'da herkesin her yerde vız verdiğini ispatladı avukatlar- ama ne bir ses kaydı, ne teknik takip, ne dinleme, ne 'Onursal Adıgüzel şunu yaptı, şunu aldı, şunu sattı' diye bir söz... Hiçbir şey yok! Öyle olunca, yani soru soramayacak durumdalar Onursal'a. Soru soramayacaklar, diyorlar ki: 'Bir suç örgütü var, başında Onursal Adıgüzel var.' O yüzden onunla bir bağlantı, bir ilinti, bir isnat, bir şüphe bulamayacağım, onun için bu işi 'örgüt' diye tanımlayacağım ve Onursal'ı ne varsa ne yoksa her şeyden sorumlu tutacağım. İşte, işte bu durum suçüstü halidir!"

AKP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklara ilişkin iddiaları ve eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddiaları ve belediyeye ait konutu terk etmemesini hatırlatan Özel, "Onursal'ın evine gece 1'de gittiniz. Hangi AK Partiliyi polisle, jandarmayla evden aldınız? Hangi AK Partiliyi nezarete koydunuz, hangisini savcıya çıkarıp hakkında tutuklama kararı verdiniz?" diye sordu. Özel şöyle devam etti: "İddiaların ciddiyeti CHP'ye söylenenlerin 2 katı kadar. Ama yapılan işlem yüzde 1'i bile değil. Bizim arkadaşlarımıza işlemediği suçtan, gizli tanıkla ya da iftiracıyla bir şey söyleyip tek bir kanıt bile bulamayanlar, İBB'nin AK Parti döneminden 52 tane iddiayı verin biz inceleyeceğiz diyip delillerin üstüne oturanlardır. Ankara Büyükşehir'deki 90'dan fazla Melih Gökçek dosyasını alıp karartanlardır. Bu memlekette Ankara'yı parsel parsel sattığını partisini kuranlar söylerken, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeleri söylerken, AK Parti'nin aksaçlılar divanında oturanlar söylerken belediyenin makam arabasını zimmetine geçiren Melih Gökçek, belediyenin konutunu vermemek için yıllarca direnen, hiçbir kuruşun hesabını vermeyenler orada dururken tertemiz, gencecik arkadaşlarımıza bunları yapanlara bir kez daha hatırlatıyoruz. Adalet Bakanlığı bir partinin yargı kolları başkanlığı değildir. Siz Onursal Adıgüzel hakkında, canlı yayınlardaki 5 gazeteciye aynı anda Onursal hakkında yalan ifadeler yolladınız. Kayıtlar elimde. Eninde sonunda o gazeteciler, o yalan bilgiyi -Onursal Adıgüzel'in 7 milyon dolarlık rüşveti kanıtlandı denen bilgiyi- TGRT'de, A Haber'de orada burada aynı anda nasıl konuştular, bu bilgi Adalet Bakanlığı'ndan nasıl servis edildi bunun da bir gün iddianamesi olacak. Ertesi gün iktidara yakın gazeteler nasıl aynı manşetle çıktı bir gün bunun da iddianamesi olacak. Haysiyet cellatlarına, vicdansızlara, o paçavralara iftiraları eş zamanlı yazdıranlara meydan okuyorum. Gün gelecek bunu teker teker hesabını soracak, bu alçaklığı fitil fitil burnunuzdan getireceğim."

TOM BARRACK'A YANIT

Macaristan'da 16 yıllık iktidarının sonunda seçim yenilgisi yaşayan Victor Orban'ı anımsatan Özel, Erdoğan'a "Aynı olacak sonunuz" diye seslendi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl bitmeden Trump da seçime girecek. Şu anki anketlerde bin beter olacak. Ve Trump'tan meşruiyet bekleyenler o çok güvendikleri Trump'ın ne hale geldiğini görecekler. Bugün bütün dünyada saflar netleşmektedir. Bir tarafta otokratlar, bir tarafta demokratlar durmaktadır. Otokratlar yavaş yavaş, teker teker yıkılmakta demokratlar kazanmaktadır. Buradan müjdeleriz ki Türkiye'nin aslan sosyal demokratları kazanacak. Muhafakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları Türkiye'nin bütün demokratları kol kola girecek, omuz omuza verecek, başımızdaki otokrat artık gidecek. Biz kazanacağız, millet kazanacak."

ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Ve biliyorsunuz bu Trump'ın bir takımı var, Trump Team diyorlar. İçinde türlü türlü manyak, türlü türlü manyak var. Bunlardan bir tanesi Herald Hamm. Ona sordular, Türkiye'de olanlara ne diyorsun diye. Diyor ki hadsiz, '3. dünya ülkeleri böyledir, rakibini hapse tıkar ondan kurtulursun, yoluna bakarsın. Erdoğan da öyle yaptı. Önüne bakıyor' diyor. Bu Trump'ın sol kolu. Trump'ın sağ kolu başımıza bela oldu. Türkiye'ye büyükelçi diye yolladılar Tom Barrack'ı. Her konuştuğu bir saçmalık, her konuştuğu bir hadsizlik. En son hafta sonu Antalya'da demokrasi forumunda Atatürk'ün dünyanın en güzel şehri dediği Antalya'da bacak bacak üstüne atmış, küstah küstah konuşuyor. Diyor ki, 'Buralarda diyor demokrasi işlemiyor. Buralarda meşrutiyet yönetimi lazım. Yumuşak monarşiler lazım. Biz demokrasi dedik olmadı. Buralara güçlü liderler lazım' diyor. Gelmiş, Amerika'nın Türkiye'deki temsilcisi, monarşiden, tek adamdan Türkiye'yi meclise, Cumhuriyet'e taşımış Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketinde monarşiden bahsediyor. Ey Tom Barrack! Şunu söylüyorum, ister Amerikan büyükelçisi ol, ne olursan ol. Ben hangi koltukta oturduğumu, biz kimin partisinde, kimin ülkesinde olduğumuzu biliyoruz. Her seferinde yaptık. Yine yapacağız. Senin gibi bütün emperyalistlerin alnını karışlayacağız."

20.00 | İMAMOĞLU: “HAKLI BİR DAVAYA KENDİNİ ADAMIŞ MERT, İNANÇLI VE İYİ YÜREKLİ 10 MİLYONLARIZ…”

Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli İstanbullular, kıymetli Ataşehirliler, benim canım hemşehrilerim… Ataşehir’in iradesi, Ataşehir’in onuru, Onursal Adıgüzel Başkanımızı gece yarısı operasyonuyla gözaltına aldılar. Biz mertçe direndikçe, onlar namertçe yollara daha çok sapıyorlar. Biz, Silivri mahkemesinde yalanlarını ve iftiralarını yüzlerine vurdukça, onlar yeni kumpasların peşinde koşuyorlar. Yalanlarını daha büyük yalanlarla örtmeye uğraşıyorlar. Milletten kaçıyor, yalanlara sarılıyorlar.

Öyle bir bataklığa saplandılar ki; iftiralarını ve yalanlarını büyüttükçe, milletin gözünde küçülüyorlar. Onlar baskıyı, zorbalığı artırıp bizi korkutmaya ve sindirmeye çalıştıkça; bizim cesaretimiz ile direncimiz artıyor. Bir yanda bir avuç koltuk sevdalısı, öbür yanda milyonlarca vatan sevdalısı bizler varız! Bir yanda koltuklarını kaybettiğinde bir hiç olacak gözü dönmüşler, öbür yanda milyonlarla birlikte çoğalacak bizler varız! Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile…

Ülkemize dayattıkları bu adaletsiz ve çürümüş düzeni değiştireceğiz. Her birimizi hapsetseniz, dışarıda tek bir Cumhuriyet Halk Partili kalmasa bile başaracağız. Çünkü bizim davamız, Cumhuriyet ve demokrasi davası. Bizim davamız, herkes için adalet ve hürriyet davası. Bizim davamız; herkes için refah, bolluk ve bereket davası. Haklı bir davaya kendini adamış mert, inançlı ve iyi yürekli 10 milyonlarız. Elbette kazanacağız. Can havliyle çırpınanların memlekete yaydığı karanlığa bakmayın. Sandık kurulacak, millet mührü vuracak. Onlar kaybedecek, milyonlar kazanacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”