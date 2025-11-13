Özgür Özel, AKP'li belediye için 'yolsuzluk yaptılar' demişti: Bilirkişi raporu ortaya çıktı

AKP'li Ordu Çatalpınar Belediyesi, ilçedeki kaldırımların yenilenmesi için ihaleyle 11.926 m2'lik beton parke taşı alımı gerçekleştirdi ve firma tarafından belediyeye taşların verildiğine dair teslim fişleri düzenlendi. Ancak teslim tutanaklarına rağmen söz konusu beton parke taşlarının çok az bir kısmının ilçeye getirildiği fark edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 5 milyon TL’lik hibe ile 11.926 m² parke taşı satın alınmasına rağmen bu taşların ilçeye getitirilmemesinin ardından gelen şikayetler üzerine savcılık Çatalpınar Belelediyesi hakkında soruşturma başlattı.

BİLİRKİŞİ "PARKE TAŞLARI EKSİK" DEDİ

Soruşturma kapsamında bilirkişi, Çatalpınar Belediyesi'ne 11.926 m2'lik parke taşı yerine sadece 3.000 m2'lik taş teslim edildiği iddialarına dair ilçede inceleme başlattı.

BirGün'ün ulaştığı bilirkişi raporunda, yollara döşenen ve yığın olarak bekletilen 11.926 m2'lik alanı kapsayacak yaklaşık 429.350 adet beton parke taşının Çatalpınar'da olmadığı net bir şekilde ortaya konuldu.

Raporda, "Maksimum kilit taşı beton parke yüklü araç bir yığının 7.200 adet olduğu varsayılsa dahi 53 araçlık yığın olması gerekmektedir. Bu raporlardaki görsellere bakıldığında anlaşılacağı üzere 53 araçlık yığın olmadığı kuvvetle muhtemel olup aşikardır" ifadeleri yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu'nun AKP'li Çatalpınar Belediyesi'ne ilişkin yolsuzluk iddiasını gündeme taşımıştı.

Özel, "AK Partili Çatalpınar Belediyesi... Çatalpınar'da akla hayale gelmeyen bir yolsuzluk yapmışlar. Çevre Bakanlığı bu belediyeye hibe desteği veriyor. 10 bin metrekare parke taşı alacak. Tam 50 TIR yapıyor. 10 bin metrekarenin parası ödeniyor ama 50 TIR beklerken, 15 TIR geliyor. Toplam 3 bin metrekare, bunun üzerine gidiliyor, itiraz ediliyor, resmen bir suçüstü durumu var. Gecenin bir vaktinde başka illerden 11 TIR'la 7 bin metrekare parke taşı getirilirken, kameralarla tespit ediliyorlar. Hırsızlığı, yolsuzluğu yapıyorlar. Yakalanınca bir başka belediyenin parası ödenmiş taşını buraya taşırken yakalanıyorlar. Bu belediye başkanı çağırdın mı, soruşturma açtın mı, hesabını sordun mu? Çatalpınar'da maalesef Ordu'ya yol yapmayanlar Çatalpınar'da yolunu buluyorlar. Bu adaletsizliğe bu haksızlığa isyan ediyor işte bu meydanlar" ifadelerini kullanmıştı.