Özgür Özel aktardı: Anketçiden Erdoğan'ın ekibine 2 büyükşehir için kötü haber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir anketçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul için “Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz” dediğini aktardı. Özel, "Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Özgür Özel, "Bu yerel seçicimin öneminin farkındayız. Unvan maçı gibi bir şey olacak. Psikolojik üstünlüğün kimde olduğunu gösterecek. Yerel seçimlerde muhalefetin başarısız olması iktidarın gücünü perçinleyecek. Bu nedenle muhalefete muhalefet etmiyoruz. Muhalefet partileriyle polemiğe girmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin mi kastedildiğini sorulan Özel, "Ben bizim çatıda çok isteyip yapamadığımız birlikteliği tabanın, seçmenin sağlayacağına inanıyorum. Biz İYİ Partilileri kendimizden çok farklı görmüyoruz. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe, Atatürk’e bağlı insanlar olarak görüyoruz. Ben İYİ Partililerin CHP’nin elindeki bir belediyenin AK Parti’ye ya da MHP’ye teslim edilmesini istemeyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ADAY BULAMIYORLAR"

İstanbul ve Ankara için değerlendirmelerde bulunan Özel, "Anket şirketlerinin bana söylediği; İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısında ölçmedikleri kişi kalmamış. Ekrem Bey’e karşı 20, Mansur Bey’e karşı 12 ismin başarı şansını ölçtüklerini duyuyoruz. Ama hâlâ adaylarımızı zorlayacak adayları bulamıyorlar" diye konuştu.

ANKETÇİDEN AKP'YE KÖTÜ HABER

Özel, anket şirketlerinden duyduklarını belirten Özgür Özel, bir anketçinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara ve İstanbul için “Sizin kaybedecek adayları arıyorsunuz” dediğini aktardı.

İZMİR ADAYI AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakkında açıklamalarda bulunan Özel, "İzmir CHP’nin kalesi. İzmir’i ince eleyip sık dokuyoruz. Geçen hafta 46 milletvekili arkadaşımızı gönderdim. Üç gün boyunca dolaştılar, her ilçenin raporu geliyor. Bunun Tunç Soyer’in memnuniyet anketlerinde çıkmaması olarak yorumlanması doğru değil. Kendisiyle arkadaşız, aynı okulda, Bornova Anadolu Lisesinde okuduk. Hepimiz en iyi sonucun arayışındayız" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Perşembe günü Parti Meclisi toplantısı ardından, aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu adayları açıklamayı düşünüyoruz. Cuma günü de Ekrem Bey İstanbul’un ilçe adaylarını açıklayacak, ben de orada olacağım."