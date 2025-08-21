Özgür Özel: Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşürmesin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel'in, 5 aydır Silivir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu saat 11.00 sularında ziyaret etti.

Cezaevinde bulunan diğer siyasi tutuklularla da görüşen Özgür Özel, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK DURUMDASINIZ"

'Ak toroslar çetesi' olarak tanımladığı yapılanmaya meydan okuduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Ak toroslar çetesi bitmeden bu sorunlar düzelmeyecek. Buradan Ak toroslar çetesine sesleniyoruz: Kimlerle hangi ilişkiler içinde olursanız olun, bu devlet sizi dağıtmazsa hesabı hep beraber verirsiniz. Ya da yanlış yoldan dönmüş olurlar. Ak toroslar çetesine meydan okuyorum. HSK'dakinin fazlası ekibinizde varken ve o birer birer yönlendirdiğiniz her bir avukatın teklif ettikleriyle çöktü iddianame. Yazın bir iddianame bakalım, neyi neye bağlayacaksın. O salonda suçsuz arkadaşlarımız mı yargılanacak yoksa Ak toroslar çetesi mi göreceksiniz. O kadar çok yalana, pisliğe bulaştınız ki, bizi kolay lokma sandınız ki karaya oturdunuz. Adliyedeki odalarınıza tutuklusunuz. İnsan içine çıkamayacak durumdasınız. Ben de teker teker hepinizi takip etmeye devam edeceğim. Adalet sağlanmadan peşinizi bırakan namerttir."

"AK PARTİLİ OLUNCA HAPİSTEN KURTULDU"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik soruyu da yanıtlayan Özel, şu açıklamaları yaptı: