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Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bakanı Liminski ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyet ile genel merkezindeki makamında görüştü.

Güncel
  • 25.04.2025 17:06
  • Giriş: 25.04.2025 17:06
  • Güncelleme: 25.04.2025 17:09
Kaynak: AA
Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bakanı Liminski ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşmede Özel'e CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da eşlik etti.

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