Özgür Özel: Alpay Özalan, demokrasi mikrobudur; onun işi hastalık yaymak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Milletvekili Alpay Özalan için, "Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak" ifadelerini kullandı.

Özel, Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ve Ankara Temsilcisi Altan Sancar’ın sorularını yanıtladı.

"ALPAY BEYE ÖDENEN MAAŞ İSRAFTIR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Can Atalay oturumunda Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran Alpay Özalan'a ilişkin soruyu yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Alpay beyin milletvekili yapılması doğru değil. Meclis İdare Amiri yapılması doğru değil. Alpay beye ödenen maaşının her bir kuruşu israftır bu memleket için. O kadar kötü bir şey ama mikroba 'Niye Hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Bana diyorlar ki 'O da ceza aldı, o da ceza aldı.' İç Tüzük'e göre saldırı ve küfür/hakaretin cezası bu. İlkinde kınama, sonra çıkarma veriyorsun. Bu Alpay ile Ahmet Şık'ı denk tutmak meselesi değil. Esas mesele mikroba 'Neden hastalık yapıyorsun?' diye sorulmaz. Ama Alpay'a bu fırsatı vermeden biz o oturumda usul tartışmasıyla bütün imkanları tüketmeliydik. Biz hiçbir şey yapamadık ki o gün. Kan bulaştı. Gözümüzün önünde kadın dövdüler. O tansiyonun içinde bir genel görüşme oldu gitti. İnsanları bizim vicdana davet etmemiz gerekirken herkes tuttuğu safta yürüdü. Oysa ki genel görüşme açılmasını öneriyorduk. Belki gruplar arası diyalogla bir genel görüşme açılsa 2 gün istişareler olabilirdi partiler arasında. Ama o an ben Ahmet Şık'ın o gün söylediği sözün ve üslubun taktiksel olarak da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İç Tüzük'e göre de sorunlu ifadeler. Karşı tarafa hak etmediği bir mağduriyet yarattı. Sen bütün AK Parti vekillerine 'cibiliyetsiz' deyince biz bütün haklı davamızdan savunmaya geçmek zorunda kaldık muhalefet olarak. Onlar için bahane oldu. Ama Ahmet Şık'a 'Neden yanlış yaptın?' diyebilirim. Bu hakkım var, onlar da bizi eleştiriyorlar. Alpay demokrasi mikrobudur. Onun işi hastalık yapmak."

"ŞU AN İÇİN BİR MYK DEĞİŞİKLİĞİ YOK"

Partisinde MYK değişikliği yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Şu an için bir MYK değişikliği yok. Partide işler iyiye gidiyorken nasıl ki seçimli kurultay saçmaysa herkes işini gücünü yapıyorken MYK'yı değiştirmek de saçma. Ama geçen bir arkadaşımız istifa etmişti aday belirleme sürecinde. Yerine bir görevlendirme yaptık. MYK'da kapsamlı bir değişiklik yapacak bir ihtiyaç yok. Onu yapacak olan Tayyip bey. İşler orada kötü gidiyor" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE BEN DE GÖRÜŞECEĞİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesini değerlendiren Özel, "Bu çok normal bir adım. Görüşmeden bilgim vardı. Kılıçdaroğlu ile ben de görüşeceğim. Tüzük değişikliğine dair fikrini alacağım" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın "İstanbul'u yönetmeye hazırım" açıklamasını da değerlendiren Özel, "Bir daha belediye başkanlarımız arasında böyle bir tartışma duymayacaksınız. Arkadaşlar uyarıldılar. Ekrem Bey de, ben de memnun olmadık bu gündemden. Arkadaşlarımız kötü niyetli değiller. Biraz siyasette yeniler" diye konuştu.

Özel, ayağının kırılmasının ardından iktidardan geçmiş olsun telefonu alıp almadığına dair soruya "Ayağımın kırılmasının ardından ilk telefon Devlet Bahçeli’den geldi" yanıtını verdi.

"PARTİDE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ BİRTAKIM ARKADAŞLAR SÖYLENTİ YAYIYOR"

"İmza toplanıp kurultaya gidileceği iddiaları ortaya atıldı. CHP birinci parti gelmişken sizce bu iddialar neden ortaya atılıyor?" sorusu üzerine Özel, şu yanıtı verdi:

"Bunlar olmadığı için çok değerlendirilecek şeyler değil ama bir olağanüstü kurultay çağrısı ya da işte tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirme çabası falan parti başarısızsa olur. Parti 47 yıl sonra ulaştığı en yüksek mertebedeyken bunun siyasi bir karşılığı yok. Zaten böyle bir çaba da yok. Ama birtakım işte partide güya Sayın Kemal Bey'i yeniden genel başkan yapmak isteyen, onu savunan ama bizim daha önce partide hiç görmediğimiz birtakım arkadaşlar böyle haberler yazıyorlar, söylentiler yayıyorlar, tweetler atıyorlar. Yani onlar da onunla meşgul oluyor yani. Biz partiyi iktidar yapmakla meşgulüz. Bir tane delegeden imza istendiğini duymadım. Bir grup kerameti kendinden menkul bir ekip var. Kimi sosyal medyadan saldırıyor, kimi yalan haberler yaymaya çalışıyor. Ben onlarla meşgul değilim."