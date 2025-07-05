Özgür Özel Amasya’dan seslendi: "İktidar halkla bağını kopardı"

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Amasya oldu. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ferhat'ın dağları deldiği bir yanında Lokman Hekim'in derman dağıttığı Milli Mücadele'nin simge mekanı yurdun dört bir yanı işgal altındayken milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyen yiğit Amasya. Bugün Amasya'nın vicdanına sığınmaya, Amasya'dan güç, cesaret almaya geldik" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu içinde bulunduğumuz durumdan da bu ülkeyi korkmayanlar sizler kurtaracaksınız. Amasya'ya adımımı attığımda bir yanda onun korkusundan 19 Mart'ta darbeye kalkışanların ve ondan korktukları için onu hapiste tutanların yaptıklara zulme inat Ekrem Başkan'ın bir sonraki Cumhurbaşkanımızın resmi karşıladı beni. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu meydana gelince Cumhuriyet tarihinde belediyeler seçimle belirlenmeye başlandığı günden sonra ilk kez memleketim Manisa'da belediyeyi kazanan, gönüllere taht kuran, geçirdiği kazayla bütün Türkiye'yi korkutan, vefatıyla yasa boğan Ferdi kardeşim beni karşıladı. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin neresine gitsek Ferdi'nin ailesine emaneti Nurcan'ımıza ikizlere, kızı Nehir'e selam söylüyorlar.

"BİRİZ, BİRKİKTEYİZ, DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Bu mitingin bundan önce yaptığımız 30 mitingden bir farkı var. Bugün sabah bir kara güne uyandık. Bugün aynı İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan, iradesine darbe yapılmaya çalışılan şehirler var. Bu muhteşem mitingi sadece Amasya Meydanı değil tıklım tıklım meydanlarıyla, Adıyaman, Adana, Antalya izliyor. Biriz, birlikteyiz dayanışma içindeyiz. 1963 ve 1977 seçimlerinden sonra Amasya'yı tam 47 yıl sonra Turgay Sevindi kardeşimin kazanmasının mutluluğu içindeyim kendisini kutluyorum. Gümüşhacıköy'ü üçüncü kez kazanan Zehra Özyol'a, Merzifon'u üçüncü kez kazanan Alp Kargı'ya ve Taşova'yı aynı Amasya gibi 47 yıl sonra kazanan Ömer Özalp'e teşekkür ediyorum. Bu başarıların gelmesinde emek veren örgütümüz adına İl Başkanımız İlker Küp'e teşekkür ediyorum. Amasya'nın sorunlarını meclis kürsüsünden her bulduğu fırsatta anlatan Reşat Karagöz kardeşimi yürekten kutluyorum."

"MİLLETİN GÖZÜNDEN, GÖNLÜNDEN DÜŞMÜŞ BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Bir ülkede iktidarı kazanmanın yolu halkın rızasını almaktan geçer. Öyle olmalıdır. Geçmezse orada kimse dönüp milletin derdini dinlemez, yüzüne bakmaz. Milletin işini kimse görmez. Son dönem halkla bağını koparmış, artık halkın gözünden de gönlünden de düşmüş bir iktidar var. Milletin gözünden, gönlünden düşmüş bir iktidarla karşı karşıyayız. Nisan ayında zirai don yaşandı. Amasya bu dondan çok yönlü etkilenen bir ilimiz. Amasya'da, elmadan kiraza, pancardan patatese büyük kayıp yaşandı. O hafta Reşat Başkan bu sorunu dile getirdi. Tarımdan sorumlu milletvekillerimiz dile getirdi. Bahçelerinize gelindi. Ziyaretler yapıldı. Yaklaşık zarar tespiti yapıldı. 4,5 milyara ihtiyaç var. 4,5 milyar lira kaynak aktarılırsa Amasya'daki elma, pancar, kiraz, patates üreticisinin zararları telafi edilecek. Ancak Sayın Erdoğan çıktı, 'Abartıldığı kadar bir şey yok' dedi. Amasya görmezden gelindi. Amasyalı çiftçi kaderine terk edildi. O gün Amasya için lazım olunan para 4,5 milyar. Oysa 19 Mart darbesini yapmak Ekrem İmamoğlu'nu görevinden uzaklaştırmak ve bunun karşılığında düşen borsayı toparlamak, artan faizi dizginlemek, çıldıran doları durdurmak, dışarı giderken dolar alanlara daha fazla dolar yükselmesin diye rezerv satmak için ve daha pek çok maliyetiyle bize bunun maliyeti 6 trilyon lira oldu. Amasyalı çiftçinin ihtiyaç duyduğu paranın tam bin 333 katı. Don zararına bulamadıkları paranın bin 333 katını darbeye harcayanlara yazıklar olsun."

"AMASYA'NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PARANIN BİN 3OO KATINI HARCIYORLAR"

Amasyalı AK Partililere söylüyorum, MHP'lilere söylüyorum, senin don zararına para bulamayanlar kendi iktidarları için memleketi strese soktukları, tartışma yarattıkları, ekonomiye zarar verdikleri sürece Amasya'nın ihtiyaç duyduğu paranın bin 300 katını harcıyorlar. Sen oy veriyorsun, destek oluyorsun. İktidara gelince sırtını dönüyorlar. Amasya'nın AK Partilisini, MHP'lisini de artık bu gaddar iktidardan uzak durmaya, kendisini düşürecek, halkın iktidarını seçmeye davet ediyorum. Amasya Osmanlı'da sağlığın başkentlerinden biri. Bu iktidar Amasya'yı unuttu. Devlet Hastanesi'nin durumu içler acısı. Yolları kötü ambulanslar zorlanıyor. Ciddi bir hastalık varsa Amasya mutlaka civar kentlere gitmek zorunda ve sizi sağlığınızdan edenler şimdi iki yıl daha istiyorlar ki yeni hastane açacağız diye. Amasya'da Yeşilırmak'la birleşen Tersakan Çayı var. Etrafını zehirliyor. Sanayi tesisleri içine zehir akıtıyor. Kanalizasyon karışıyor. Karadeniz'in en kirli çayı Amasyalıların çocukken yüzdüğü Tersakan Çayı balık tuttuğu ve tuttuğu balığı yediği çayda bugün sadece sinekler yaşayabiliyor. Yapılması gereken hiçbir şeyi yapmayanlar, Karadeniz'in en berbat çayı noktasına Tersakan Çayı'nı getirenler maalesef Amasya'ya büyük kötülük yapıyorlar. Yıl 2025 Amasya'da halen cep telefonlarının çekmediği köyler var. Kocaman Amasya'da sulama altyapısı yok. İklim krizi yüzünden Türkiye büyük bir kuraklığa doğru giderken Amasya çaresiz bırakılıyor.

Bunun için sandığın gelmesi lazım. Demokrasi sandıkta kimi istiyorsan getirdiğin istemiyorsan götürdüğün bir süreçtir. Zamanında Ekrem Başkan'ın resimlerini, ismini, sesini yasakladılar. Milletvekillerimiz gitti önce köprüden Ekrem Başkan'ın ismini yazdı. Sonra Türkiye'nin dört bir yanında Ekrem Başkan'a özgürlük sloganları atıldı. Avrupa'da, dünyada bunu gördük. Şimdi bütün Türkiye Amasya'nın dağlarında 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük' yazısını görüyor. Gençlik seninle yazıyor. İmamoğlu'na özgürlük yazıyor.

"MİLLETTEN KORKAN, SANDIKTAN KAÇAN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Artık milletin gönlünden de gözünden de düşmüş olan bu iktidar toplumsal desteğini, meşruiyetini kaybetti. Milletten korkan, sandıktan kaçan, işçinin, emeklinin, çiftçinin, gencin karşısına çıkamayan yüzüne bakamayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Kışın sıcak salonlarda oturdu Tayyip Bey. Yaz geldi, klimalı salonlarda oturuyor. Kendi atadıklarını diziyor karşısına. Kendi konuşuyor, kendini alkışlatıyor. Siz hiç Tayyip Bey'in son yıllarda insan içine çıktığını gördünüz mü? Pazara gelebiliyorlar mı? Kahveye geliyorlar mı? Sokakta dolaşıp hatır soruyorlar mı? Dert dinliyorlar mı? Derde derman oluyorlar mı? O zaman ne işi var bunların iktidarda. Değiştirelim gitsin."

Özel, "Hükümet istifa" sloganlarının atılması üzerine, "Bu eskiden böyleydi. Ama şimdi hükümetin adı var kendi yok. İstifa ediyor edemiyor. Uygun görürse ediyor. Her şey bir kişinin ağzından çıkıyor. Her şey onun dolma kaleminden. Yani istifa edecekse hükümete gerek yok. Erdoğan istifa" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"Tayyip Bey öyle çıkıp ileri geri konuşuyorsun ya tehdit ediyorsun ya üç savcının, üç yalancı şahidin, üç hakimin arkasına sığınıp iktidarda kalmaya çalışıyorsun ya Amasya'ya don vuruyor duymuyorsun ya, emekli açlıktan sürünüyor umrunda değil ya, asgari ücretliyi duymuyorsun ya, al bunu duy; 'Erdoğan istifa.' Amasya'dan bu yükselen milletin sesidir. Biz bu Amasya'da yüzde 7 de aldık, yüzde 23 de aldık. Son seçimlerde millet takdir etti neredeyse iki kişiden birinin oyunu aldık. Belediyeyi kazandık.

"PATRON MİLLETTİR, MİLLET NE DERSE O OLUR"

108 gündür arkadaşlarımız tutuklu. 19 Mart günü darbeye kalkıştılar. O gün İstanbul'u Saraçhane'ye çağırdık. Önce 100 bin, 250 bin, 500 bin gece mitinglerinde bir milyonu aştık. Maltepe'ye geçtik. Anadolu'ya geçtik. 2,2 milyonla İstanbul'dan vedalaştık. Çıktık Samsun'dan başlayarak Anadolu'yu gezmeye. Ne Yozgat bıraktık ne Van. Mersin'e de gittik Konya'ya da, Trakya'yı da dolaştık, Anadolu'yu da. Bugün geldik Amasya'ya, ama gördüğümüz şudur ki millet iradesine, seçtiğine sahip çıkıyor. Ama bir anda milli iradeyi yargı darbesiyle hapsetmeye, onu gasp etmeye çalışanlar var. Egemenlik milletindir. Amasya Tamimi'nin okunduğu yerde söylüyorum, egemenliği milletten alıp yargıya devretmek isteyenler, yargı eliyle dizayn yapmak isteyenler ve millete kafa tutmak isteyenler var. Millet diyor ki 'İstanbul'u Ekrem yönetecek.' Savcı diyor 'Olmaz'. Millet diyor ki 'Adana'yı Zeydan yönetecek.' Savcı diyor 'Olmaz.' Millet diyor 'Adıyaman'ı Abdurrahman yönetecek.' Savcı diyor 'Olmaz.' Millet diyor 'Antalya'yı Muhittin Böcek yönetecek.' Savcı diyor 'Olmaz.' Buradan o savcıya da onu atayana da, ona siyasi görevleri verene de söylüyorum, patron millettir, millet ne derse o olur."