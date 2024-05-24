Özgür Özel: "Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın"

Ankara bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Yekta Güngör Özden’e saygı etkinliğine katılan Özgür Özel, "Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen nesiller gelecekte anayasa yapacak ya da anayasaya sadakat duyacak. Anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Çankaya’da bulunan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen Yekta Güngör Özden’e saygı etkinliğine katıldı.

Gündeme ilişkin konuşan Özel, müfredat yapmanın anayasa yapmaktan önemli olduğunu belirterek, "Anayasayı katılımcılıktan yapacaksan müfredatı da katılımcılıkla yapacaksın. Bu müfredatla yetişen nesiller gelecekte anayasa yapacak ya da anayasaya sadakat duyacak. Anayasayı nasıl yapıyorsan müfredatı da o şekilde yapman lazım. Almanya’nın ihracattaki başarısı, teknolojideki başarısı nereden geliyor? Kimsenin tartışmadığı tam bir ulusal mutabakatla ortaya konmuş bir eğitim sistemi var. Gelen sosyal demokrat değiştirmiyor, Hristiyan demokrat değiştirmiyor. Yeşiller gelince başka bir şey yapmıyor. Ama burada aynı parti iktidarda 22 yıldır ve 8. kez oturuyorlar ve baştan aşağıya eğitim reformu yapmaya çalışıyorlar. Kendileri bozuyorlar, kendileri düzeltemiyorlar. Çünkü toplumun tümünü kapsamayan, öğrenciyi dinlemeyen, öğretmeni dinlemeyen, veliyi dinlemeyen, eğitim alanında örgütlü sendikaları dinlemeyen, görmezden gelen ve sadece ve sadece benim istediğime göre bir nesil yetiştirsin diyen ki onu da başaramıyor, başaramadığını itiraf ediyor ama tekrar deniyor" diye konuştu.

"BU KAFANIN YAPACAĞI MÜFREDATTAN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"



Bu kafanın yaptığı müfredattan hiçbir şey olmaz" ifadesini kullanan Özel, "Daha bugün ‘eleştirilere prim vermeden yolumuza devam edeceğiz’ diyor Milli Eğitim Bakanı. Bir kere zaten işin özü şu; eğitimin sonunda eleştiriye açık bir nesil yetiştirirsen demokrat yetiştirirsin. Eleştirme kapasitesi yüksek, eleştirilmeye açık bir nesil demokrat bilsin. ‘Biz eleştirilere kulağımızı tıkacağız, bildiğimizi yapacağız’ diyor. Bu kafanın yapacağı müfredattan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Etkinliğe Özgür Özel’in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı.