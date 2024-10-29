Özgür Özel Anıtkabir yürüyüşü öncesi konuştu: Bölünmeye ve çatışmaya karşıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Meclis'in önünde konuştu. Özel'in konuşmasının ardından alanda bulunanlar, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'e yürümeye başladı.

Eski Meclis önündeki kalabalığa seslenen Özgür Özel, şöyle konuştu:

"BÖLÜNMEYE VE ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ"

"Bir imparatorluktan demokrasiye geçen, ülkedeki kimseyi ayırmayan, bu binada cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Biz bölümeye, kavgaya, çatışmaya karşıyız. Ancak şehitlerimizin yüzüne bakamayacağımız hiçbir şeyin tarafı da değiliz. Kutuplaşma kimseye yaramaz. Onun için Türkiye'de kavgayı yoksullar, işsizler, gençler, emekliler ve çiftçiler adına vermeye hazırız. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz.

'ÜLKEYİ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN KURTARACAĞIZ'

Cumhuriyet kutlamaları halkın evi Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Biz CHP'yi kararlılıkla savunur ve Atatürk'ün gösterdiği yoldan ilerlersek AB'nin tam üyesi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti demokraside de ekonomide de hak ettiği yerde olacak. Hep birlikte ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtaracağız."

Herkesi sokaklara çıkarak Cumhuriyet'i kutlamaya davet eden Özel, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Hepiniz ellerinize şanlı bayraklarımızı alınız. Sokaklara, meydanlara çıkınız. Ben herkese yürekten inanıyorum. Bundan 101 yıl önce olduğu gibi 'Yaşasın Cumhuriyet' nidalarıyla, kesilmeyen alkışlarla Cumhuriyet'i kutlamaya ve Atatürk'ün izinde yürümeye davet ediyorum. Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet'in evlatları."