Özgür Özel: 'Ankara siyaseti yapın' çağrısı zaman zaman aracılar kanalıyla ulaşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyascope'tan Özgecan Özgenç'in sorularını yanıtlayan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AKP-MHP-DEM Parti" sözlerine ilişkin, "Türkiye’nin çıkarları yerine AK Parti’ye bir çıkış yolu aramak çok menfaatçi bir tutum ve bu hem sürece zarar verir, hem de onun karşısındaki kimse enayi değil" dedi.

"Erdoğan kendisine siyasi ittifak arıyor" diyen Özel, "Biz her şeye rağmen sürece olumlu katkı sağlamak istiyoruz. Ancak süreci kökünden sabote eden Erdoğan’ın siyasi yaklaşımları, siyasi ittifak gibi sunmaları" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Ankara merkezli siyaset" çağrıları hakkında ise, "‘Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilmeliler, mitinglere son vermeliler, Ankara siyaseti yapmalılar’ gibi ifadelerini aracılar kanalıyla, zaman zaman alternatif kanallardan ulaşıyor. Ama bu böyle resmi kurulmuş bir diyalog kanalı değil" diye konuştu.

Duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasına Erdoğan’ın yanaşıp yanaşmayacağı sorusuna Özel, "Yanaşırsa yanaşır, ittifak ortağıyla ters düşmeyecekse yanaşacak mecbur" dedi.

Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

ERDOĞAN'A YANIT

"Aslında biz bir çağrı yapmıyoruz. Erdoğan kendi siyasi çıkarlarını ülkenin ortak menfaatlerinin önüne koyduğu için buna itiraz ediyoruz. Normal şartlarda, bütün dünyada bu tip sorunlar çözülürken bir ulusal mutabakata ihtiyaç var. Bunun için de toplumun hiçbir kesiminin, hiçbir partinin dışlanmaması lazım.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde bulunduğu çok zorlu şartlara, uğradığı baskılara, gördüğü zulümlere rağmen tarihsel tutarlılığını sürdürüp bu sürece olumlu katkı vermek istediğini ifade ediyor. Hatta bu noktada bütün partiler MHP, DEM Parti, kendini bu süreçten ayrı tutan partilere saygı duyuyorum ama bu sürece katkı sağlamak isteyen bütün partiler bunun böyle olması gerektiğini söylerken bir anda Erdoğan ‘Çok önemli açıklamalar yapacak, sürpriz açıklamalar yapacak’ dediler.

Kızılcahamam kampında çıktı, önemli açıklama diye ‘Biz MHP, DEM yol yürümeye karar verdik’ dedi ve bunu bir siyasi ittifak gibi lanse etmeye çalıştı. Sonra bütün toplumdan tepkiler gelince, DEM Parti’den düzeltmeler gelince bu sefer metinden bunu çıkardılar, kapanış konuşmasında yine benzer bir şey dedi. Ama bu konuda ciddi itirazlar var.

Biz bu sürece bir çıkar ilişkisi, parti çıkarı değil, ülkenin çıkarları olarak bakıyoruz. Erdoğan ise kendine bir çıkış yolu arıyor. Türkiye’nin çıkarları yerine AK Parti’ye bir çıkış yolu aramak çok menfaatçi bir tutum ve bu hem sürece zarar verir, hem de onun karşısındaki kimse enayi değil. Ne yapmaya çalıştığını herkes gördü. Bizim de yaklaşımımız bu.

Tabii ki diğer taraftan kimse Erdoğan’ın çizdiği çizgilerin içinde ya da dışında kalmak mecburiyetinde değil. Cumhuriyet Halk Partisi, bir yandan Diyarbakır’da demokrasi konuşulurken, İstanbul’da otokrasiye rıza gösterecek değil. Abdullah Öcalan’la müzakerelerin sürdüğü, PKK terör örgütü mensuplarının kiminin yurt içine gelmesi, kiminin başka ülkelere gitmesi, kiminin siyasete dahil olması gibi seçenekler dile getirildiği süreçte, CHP’nin bir Kürt belediye meclis üyesi alınıp da ‘Belediye meclislerinde temsilleri sağlandı’ deyip, buradan kent uzlaşısını kriminalleştirenler, hem geçmişte DEM Parti’de siyaset yapmış on kişiyi CHP’nin listelerinden girdikleri için hapislerde tutuyorlar, hem de iki tane belediye başkanımızı hapiste tutuyorlar. Şişli ve Esenyurt belediyelerine kayyum atadılar. Bunun yanında da birçok bürokratımız kent uzlaşısından içeride tutuluyor. Bunun da bu süreçte kabul edilebilir bir tarafı yok. Biz bu noktadaki itirazlarımızı dile getiriyoruz.

Bu işin bir bölümü ama işin bir diğer yanı, Erdoğan kendisine siyasi ittifak arıyor. Biz her şeye rağmen sürece olumlu katkı sağlamak istiyoruz. Ancak süreci kökünden sabote eden Erdoğan’ın siyasi yaklaşımları, siyasi ittifak gibi sunmaları. Bir yandan Kürt siyasetiyle müzakereleri sürdürüp, bir yandan da kent uzlaşısından arkadaşlarımızın içeride tutulmasının kabul edilemez olduğunun da altını bir kez daha çiziyoruz.”

"ANKARA SİYASETİ YAPIN" ÇAĞRISINA YANIT

‘Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilmeliler, mitinglere son vermeliler, Ankara siyaseti yapmalılar’ gibi ifadelerini aracılar kanalıyla, zaman zaman alternatif kanallardan ulaşıyor. Ama bu böyle resmi kurulmuş bir diyalog kanalı değil. O ayrı bir şey ama şunu söyleyelim, biz mitingleri boşuna yapmıyoruz.

Bu kadar zulüm varken bizim sessiz kalmamız, duyarsız kalmamız ya da toplumdaki bu öfkeyi, tepkiyi örgütlemememiz düşünülemez. Ama örneğin tutuksuz yargılama ortamının sağlandığı, TRT’den ve isteyen tüm kanallardan sansürsüz özgürce bütün yargılamanın yayınlandığı bir ortamda belki CHP miting takvimini gözden geçirebilir. Zaten bu mitingler tepki mitingleri, eylem bunlar. Bizim amacımız arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturmak.

Bakın bu mitinglerde amacımız arkadaşlarımızı yargılanmaktan kurtarmak değil. Biz adil, şeffaf yargılanmak ama tutuksuz yargılanmak ve milletin verdiği görevi yapmaya devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Erdoğan hiçbir zaman tutuklanmadı, hiçbir zaman gözaltına alınmadı. Cezası kesinleşene kadar Erdoğan’ı kimse ne zorla aldı götürdü, ne gözaltında tuttu, ne tutuklu tuttu. Biz Erdoğan’a yapılan muamelelerinin bize yapılmasına razıyız.

ERDOĞAN 'TRT' ÇAĞRISINA NE YANIT VERECEK?

Yanaşırsa yanaşır, ittifak ortağıyla ters düşmeyecekse yanaşacak mecbur."