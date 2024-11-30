Özgür Özel anket sonucu açıkladı: Seçim gününe göre yüzde 8.5 artış var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na açıklamalarda bulunuyor.

Belediye başkanlarının performansını ölçtürdüklerini belirten Özgür Özel, "Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5'tur. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu anda ortalamamız yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 'Bugün seçim olsa bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı yüzde 46'ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERİ GÖRDÜLER VE İKİ ŞEYE KALKIŞTILAR"

Anket sonuçlarının Saray'da da görüldüğünü belirten Özel, şunları söyledi:

"İlk 6 ayın belediye anket sonuçlarını gördüler. Bunun üzerine iki şeye kalkıştılar. CHP'yi kendi içindeki sorunlarıyla boğuşan, her an kurultay tartışmalarını yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan bir parti gibi göstermek...Buna gerçekten emek verdiler, troll verdiler, bütçe ayırdılar.

İkincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırma, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, bir yandan da size iftira atarak haksızlıklarla, hukuksuzluklarla CHP belediyeceliğin 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çekmek."

"ERDOĞAN KAYBETMEYİ ASLA ÖĞRENEMEDİ"

İktidarın belediyelere yönelik engellemelerini eleştiren Özel, "Sayın Erdoğan kaybetmeyi, kaybettiğinde hazmetmeyi asla öğrenmedi, öğrenemiyor. Ama şuna emin olsun ki; böyle küçük sınavlarla öğrenemiyorsa sınavın büyüğü gelecek. O nasıl kaybediyormuş millet ona ilk seçimde gösterecek" diye konuştu.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Bir hesap soracaksanız Bülent Arınç'ın deyimiyle Ankara'yı parsel parsel satanlardan ya da kendi ifadenenizle İstanbul'a ihanet edenlerden sormaya başlayabilirsiniz. Siz sormazsanız biz soracağız" dedi.

"AHMET ÖZER SUÇSUZDUR"

Yerine kayyum atanarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i selamlayan Özel, "Ahme Başkanımızın arkasındayız. Ahmet Başkanımız suçsuzdur. Evlatları da, ailesi de, CHP ailesi de Ahmet Özer'le gurur duymaktadır" diye konuştu.

Özel ayrıca Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e de selam gönderdi.

MHP'YLE TEMAS KURULACAK

Meclis'te muhalefet partilerinin kayyum atamalarına karşı teklif verdiğini belirten Özel, "Bu kadar olumsuzluk içinde, Saray bütün hesaplarıyla muhalefeti parçalamaya çalışırken, bu hesabı bozan tüm siyasi partilerin Genel Başkanları şahsında kurumsal kimliklerine ve üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın "Bir kanun yoluyla kayyum işinin ortadan kaldırılabileceğini" belirttiğini anımsatan Özel, "MHP'nin o yaklaşımını kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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