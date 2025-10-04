Giriş / Abone Ol
Özgür Özel: Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz

Siyaset
  • 04.10.2025 10:10
  • Giriş: 04.10.2025 10:10
  • Güncelleme: 04.10.2025 10:16
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı.

Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

