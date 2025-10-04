Özgür Özel: Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlenen TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılıyor.
Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada biz varız. Millet yüzünü CHP'ye döndü. Anketlerde birinci partiyiz, en önemlisi sokakta çok daha güçlüyüz. Partimizin seçmen desteği yaz boyu arttı.
Milletimize söz veriyoruz, o sandığı kimseye kaptırmayacağız. O sandıkla iktidarı değiştireceğiz."
