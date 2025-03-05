Özgür Özel, AP Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü
CHP lideri Özel, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.
Görüşme parlamento binasında, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak ile eski Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç eşlik etti.