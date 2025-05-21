Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel: "Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz" dedi.

Güncel
  • 21.05.2025 18:40
  • Giriş: 21.05.2025 18:40
  • Güncelleme: 21.05.2025 18:47
Özgür Özel: "Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz"
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmasından bir kesiti paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilin ki, yenileceksiniz! Tertemiz hayaller kuran gençlerin umutlarına, evladı için dertlenen anaların dualarına yenileceksiniz! Abisine, ablasına zulmettiğiniz kardeşlerin gözyaşlarına yenileceksiniz! Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz" ifadelerine yer verdi.

BirGün'e Abone Ol