Özgür Özel: "Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı bir konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmasından bir kesiti paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni paylaşım:— Halk TV (@halktvcomtr) May 21, 2025
"Bilin ki, yenileceksiniz!
Tertemiz hayaller kuran gençlerin umutlarına, evladı için dertlenen anaların dualarına yenileceksiniz!
Abisine, ablasına zulmettiğiniz kardeşlerin gözyaşlarına yenileceksiniz!
Artık adalete uyanmak… pic.twitter.com/1WNsKkf2BG
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bilin ki, yenileceksiniz! Tertemiz hayaller kuran gençlerin umutlarına, evladı için dertlenen anaların dualarına yenileceksiniz! Abisine, ablasına zulmettiğiniz kardeşlerin gözyaşlarına yenileceksiniz! Artık adalete uyanmak isteyen milyonların mücadelesine yenileceksiniz" ifadelerine yer verdi.