Özgür Özel, asgari ücret için rakam verdi: "Bunun altındaki rakamda biz yokuz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor.

Özel, konuşmasından önce İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın CHP'ye katıldığını duyurdu.

Özel, asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini dile getirerek, tüm sendiklara çağrı yaptı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İzmir'den büyük bir facia haberi aldık. Öğrendikçe insanın içi acıyor. 22 yaşında bir erken evlik yapıyor. Emekli bir felsefe öğretmeninin kızı Melis Akcan. Eşi hapse giriyor bu sefer kendisi başlıyor hurda toplamaya evde en büyüğü 5 yaşında olan 5 çocuk ve büyük bir felaketle karşı karşıya kalınıyor.

Bu konu Türkiye'de yoksulluk güvencesizlik ve aile içinde yaşananlara karşı kadınların çaresizliğine kimse gözü kapalı kalamaz. Grubumuz bir araştırma önergesi yazacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

1 Ocak'tan itibaren yurt dışından, çalıştı yurt dışında işçi. İnşaatta, Libya'da, Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Hollanda'da, Almanya'da gelirken bir telefon getirdi. Kaydettirmek, açtırmak için ?45.000 alacaklar. Yurt dışına çıkış harcı bugün 500, 720 yapacaklar. Her birimizin verdiği gelir vergisi beyannamesi için damga vergisi 467'ymiş, 672 olacak. Beyannameyi elektronik ortamda veriyorsun, olmayan beyannamenin üstüne yapıştırılmayan pulun damga vergisini alıyorlar, 672. Köprüler, otoyollar, tüneller en az yüzde 44 zamlanacak. Yapılan iğneden ipliğe her türlü ürüne bu zamlar fazlasıyla yansıyacak. Ama bir yandan da Türkiye'de birileri 17.002 asgari ücretle geçinmek zorunda kalacaklar.

Olması gereken asgari ücret 30.000 TL, biz bunun altında yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz bu ülkeyi size dar edeceğiz. Tüm sendikalara çağrımızdır, asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz.

ETKİ AJANLIĞI YASASI

Gazetecileri teker teker işten attırarlar, gazeteci yurtdışından fon bulur, yayın yapar. Ajansın diyecek. Otoriterler otoriterlerden öğrenir. Gürcistan'da yasalaşan etki ajanlığı yasasına karşı, NATO Parlamenterler Meclisi'nde yasanın demokratik olmadığı yönünde karar alındı. Bu mecliste AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin de imza atmışlar. Senin milletvekillerin bu yasaya mayıs ayında bu 'demokrasiye aykırı' diye imza attılar.

Esenyurt'ta görevli milletvekili arkadaşlarımız dışındaki tüm milletvekillerimiz Etki Ajanlığı Yasası'nı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa yapacak. Sizlere güveniyorum.

Ayrıntılar geliyor...