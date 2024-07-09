Özgür Özel asgari ücret için rakam verdi, protesto çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 25 bin TL olmasını beklediklerini belirterek, protesto çağrısı yaptı: "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Eğer zam istiyorsan evlerinizdeki ışıkları yakın, ışıkları kapatın." TÜİK'e enflasyon verileri için tepki gösteren Özel, "TÜİK bu iktidara oy veren ve vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Cebinizden parayı çalan TÜİK Başkanı'nı atayandır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Madımak Katliamı'nın 31. yılına ilişkin mesaj veren Özgür Özel, "Geçen hafta Sivas'taydık. 31 yıllık bir insanlık ayıbının, insanlığa karşı işlenen bir suçun 31. yılında ama 1. yılındaki kadar tepkili, yüreğinde acıyı hisseden ve birinci yılındaki kadar adalet arayan inancımızla hep birlikteydik" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Madımak'ta yakılan, katledilen 33 canımızın ve o günden bugüne 31 yıldır bu acıyı yüreğinin en derinlerinde hisseden, kendi acılarını yaşarken haksızlığa uğrayan herkese örnek teşkil edecek şekilde dayanışma içinde ve dimdik ailelerin, davanın ilk günden itibaren büyük bir sabırla takip eden hukukçu dostlarımızı saygıyla selamlıyorum."

"YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ"

Özgür Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Öyle acı günlerden geçtik ki, Sivas'ta daha acı yanarken, Madımak katliamında daha ateş soğumamışken yüreğimize bir ateş daha düştü. Öyle bir plan vardı ki, sanki Sivas'taki canlar ve o canların ölümünden canı yananlar, güya bir başka yerdeki bir acıya duyarsız kalacaklardı, hatta birilerinin zihin altına 'misilleme' gibi kazınacaktı. Bu sefer Erzincan Başbağlar'da 28'i kurşuna dizilerek, 5'i köyü bütün evleri ateşe verildiği için yanarak, yine 33 kişi öldü. Sivas'ta semaha duranları yaktılar diye, orada camiden çıkanları kurşuna dizdiler, evleri yaktılar. Ve bir tek amaç vardı, Türkiye'de bir mezhep çatışmasını tetiklemek, insanlar arasına nifak tohumları saçmak, kutuplaştırmak ve bu ülkeyi bir zaafiyet içinde bırakarak kolayca ele geçirmek. Sivas'ı yakan zihniyet ne kadar kara, ne kadar kötü, alçaksa; Başbağlar'ı da kurşuna dizip yakanlar aynı kötülükte, aynı alçaklıktadır. Türkiye'de Aleviler ile Sünniler, Türklerle Kürkler kardeştir, onları birbirine düşürmeye çalışan kim varsa da kalleştir. Tüm Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri birlikte selamlıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Aleviler ile Sünnilerin kardeşliği."

Özel, şunları söyledi: "Ve buradan bir kez daha eşit yurttaşlığa, anayasa önündeki eşitliğe, bir mezhebin bütün ihtiyaçları karşılanıyorken, diğerini görmeyen devlet anlayışına dikkati çekiyoruz; cemevleri ibadethane sayılıncaya kadar, devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar bu mücadelenin takipçisiyiz."

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 PERFORMANSI

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finalde veda etmesine ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Hafta sonu, bizim Türkiye ittifakı dediğimiz, yani milli takım gol atınca sevinen, Filenin Sultanları kazanınca sevinen herkes milli takımı izledi. Gerçekten de hak etmiştik, çok yaklaşmıştık ama maalesef futbolun cilveleri, kendi içindeki hataları ve elbette ki milli takımıza yapılan haksızlıklar, verilen haksız ceza, futbol yerine tartışmayı başka zeminlere çekenler ve bu konuda UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizlik sonucunda, milli takımımız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen kupaya veda etmek zorunda kaldı. Ama bütün takımımızı ve Türkiye'nin bütün renkelerini birlikte kucaklayan, farklılıkları Türkiye'nin gücü sayan ve milli takımı sahiplenen herkesin bu başarısını kutluyorum. Daha büyük başarıları hep beraber elde edeceğimize inanıyorum."

"REÇETE SOLUN, SOSYAL DEMOKRATLARIN ELİNDE"

"Hafta sonu partimizin heyeti ile birlikte Sosyalist Enternasyonalin Avrupa Komitesi'nin ilk toplantısına katıldık" diyen Özel, şunları söyledi:

"Aşırı sağla mücadelenin de neoliberal politikalarla mücadelenin de reçetesi solun, sosyal demokratların elindedir. Toplumu göçmenler-göçmen olmayanlar, sağcılar-solcular, o mezhepten olanlar-bu mezhepten olanlar diye bölüp her meseleyi bir başka tarafa yükleyip oradan nefret üretenler Avrupa'da güçlenerek faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükselmeye çalışıyorlar."

İNGİLTERE VE FRANSA SEÇİMLERİ

İngiltere ve Fransa seçimlerine değinen Özel, "Geçen hafta İngiltere İşçi Partisi parlamentoda çok büyük bir çoğunluğu sağlarken esas formül demokrasiden yana olanların birleşmesiydi. Bu hafta Fransa'da demokrasi güçleri birleşti. Korkulan olmadı, ilericiler, solcular Fransa seçimlerinde birinciliği elde ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, şunları söyledi: "Türkiye'deki formülün bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya bir kez daha hatırlatıyorum; sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları ve dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek ve faşizmi yenecek."

ERKEN SEÇİM MESAJI

Erken seçim ile ilgili mesaj veren Özel, "Gelecek seçimlerde CHP'ye, Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınız düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 lira değil 50 lira geleceğini düşüneceksiniz. Milli gelir artışı bu demektir. Hele hele bunu eşit paylaşmak bu demektir. İlk seçimlerden sonra, ne kadar kaçabilirler bilmiyorum, çünkü vatandaş seçim istediğini her geçen gün daha yüksek sesle söylüyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak, Türkiye zenginleşecek, herkes rahatlayacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A 'UÇAK' YANITI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Özel, "20 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacağız. Sayın Erdoğan yine uçakta bize yönelik açıklama yapmış, 'Biz çağırdık onlar gelmedi' diye. Biz kendi uçağımızla gidiyoruz. Erdoğan'ın kafası karışmış olabilir ama Ajet ve THY filosundaki tüm uçaklar CHP’nin uçaklarıdır" cevabını verdi.

Özel, şunları söyledi: "Biz 1 yıl önceden beri Kıbrıs'a, Kıbrıs gazisiyle gitmek için çalışıyoruz. 2 gün sonra gidiyoruz. Buradan 'Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti' diye bir şey yok. Çok önceden planladığımız şekilde 2 gün önceden gideceğiz."

KADININ SOYADI DÜZENLEMESİ

Kadının soyadı ile ilgili düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Meclis'te bugünlerde torba yasada kadının soyadı ile ilgili bir düzenleme var. Kadınların bir anayasal bir kazanımını tekrar ellerinden almaya çalışıyorlar. Kadının soyadına karışacaksınız devlet olarak! Sana ne! Kadınlar kararlarını kendileri verirler! Kadının ne yiyeceğine, ne içeceğine, ne giyeceğine, ne zaman nerede dolaşacağına, hangi soyadı kullanacağına sadece kadınlar karar verir" diye konuştu.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TEPKİSİ

'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Milli Eğitim Komisyon Başkanı 2 yıl önce Öğretmenlik Meslek Kanunu getirdi ve en iyisi budur bundan sonra değişmeyecek dedi. Şimdi yeni gelen bakan yapılanı bozuyor. Bir kez daha öğretmenlerimizle ilgili bir olmadık değişiklik daha getiriliyor. Bu sefer ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. İş bilmezlik yok. 1 milyon atanmayan öğretmen var. Önce atanamayan öğretmen diye algı yaratmaya çalıştılar sanki bir kusurları varmış gibi. Şimdi 1 milyon öğretmenin diplomasını çalacaklar" tepkisini gösterdi.

Özel, şunları ifade etti: "Diyorlar ki bundan sonra Milli Eğitim Akademisi'ni kuracağız ve 1 milyon öğretmen, öğretmen sıfatını kaybedecek ve öğretmen adayı olacak. 2 yıl okuyacaklar. 2 yıl boyunca öğretmeni izleyecek ve ona göre karar verecekler. Peki akademiye kaç kişi alınacak. 1 milyon öğretmenden sadece 20 bini alınacak. Bu en büyük emek hırsızlığıdır, en büyük umut hırsızlığıdır."

TÜİK'E TEPKİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerine tepki gösteren Özel, "Türkiye'de yoksullara, dar gelirlilere bizzat bir devlet kurumu eliyle yapılan, sürdürülen açık bir ihanet ile karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik falan değil, ekmek! Kursaktan geçen lokma, çocuğa alınacak süt..." ifadelerini kullandı.

"Maaşa yapılan zam TÜİK'in verdiği rakamla yapılıyor" diyen Özel, "Bugün TÜİK bu iktidara oy veren ve vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Maaşına 3 bin lira zam alacak birisi varsa TÜİK olmasaydı, doğru rakam olsaydı 6 bin lira alacaktı. TÜİK kurumdur, o kurumu yöneten birileri vardır ve onları atayan biri vardır. Diyor ya 'sorumlusu benim.' İşte cebinizden parayı çalan TÜİK Başkanı'nı atayandır" diye konuştu.

İKTİDARA 'EMEKLİ AYLIKLARI' TEPKİSİ

İktidara emekli aylıkları konusunda tepki gösteren Özel, "Emekli maaşının Almanca ve İngilizceye tercümesi yok. En düşük emekli maaşı hâlâ10 bin lira... En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesinde olmasını savunuyoruz. Hükümet, emekli görmüyor, emekli duymuyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Asgari ücret ile ilgili Özel, "Türkiye'de çalışanların yüzde 53'ü asgari ücretli. Bir bakan var, halen daha asgari ücretliye zam yapılmaması karşısında inatla direniyor. Onu atayan 'Verme Mehmet' diyor, arkanda ben varım' diyor. Mehmet Şimşek zamma direniyorsa Tayyip Erdoğan 'diren' dediği için direniyordur" diye konuştu.

Asgari ücret için talepte bulunan Özel, "Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur" vurgusunda bulunan Özel, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Eğer zam istiyorsan evlerinizdeki ışıkları yakın, ışıkları kapatın" diye konuştu.