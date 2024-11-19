Özgür Özel, "asgari ücret için teklif vereceğiz" dedi, Erdoğan'a seslendi: Erken seçim istiyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret için teklif vereceklerini kaydeden Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Yüreği yetecekse Erdoğan'ı pazar yerine götürmek isterim. Orada insanların derdini dinlesin. Tayyip Bey pazara gidemiyorsa sandığa gidecek, erken seçime gidecek. Sandık orada, erken seçim istiyoruz" dedi.

Konuşmasına geri çekilen "etki ajanlığı" yasa teklifine değinerek başlayan Özel, teklifin verilen mücadele ile geri çektirildiğini kaydetti.

Devamla, yerine kayyum atanan ve "PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında hala bir iddianame düzenlenmediğine dikkat çeken Özel, "İddianame yok, çünkü ortada delil yok" dedi.

MEMİŞOĞLU VE TEKİN'E TEPKİ

Yenidoğan çetesi skandalı davası üzerinden dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki gösteren Özel, Memişoğlu'na istifa çağrısı yaptı. Özel, "O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de 'lailkik' hakkında yaptığı açıklamalar üzerinden eleştiren Özel, "Laiklik din düşmanlığıymış da, yok camiler ahır olmuş da. Eğer o anayasayı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı, o camilerde şimdi ezan okunmuyordu" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yasa getirdiler herkes ajan. Gazeteci ajan, öğrenci ajan, herkes ajan. 'Kırmızı alarm ilan ediyoruz' dedik, bu yasa geçmeyecek elden gelen ne var yapılacak dedim gruba. Grup bu talimatı aldı. Mücadele verildi. Etki ajanlığı yasası geri çekildi.

Dün Esenyurt'taydık. CHP tarihinde MYK toplantıları bugüne kadar 3 kez ilçede yapıldı. Biri Soma'da ikinci ve üçüncü ise Esenyurt'ta. Yine Esenyurt'a gittik. Hep birlikte demokrasiye karşı girilmiş, siyasi darbe girişimine karşı ne yapmamız gerektiğini konuştuk. O gün tutukladın, sonra gizli tanık yarattın. Güya o gizli tanığın ifadesiyle iddianame yazacak. Tek sanıklı dava 22 gün oldu iddianame yok.

Delillerin yaratıldığı sürecin adalet getireceğine kimse inanmaz. Esenyurt'ta kimse böyle bir sürece inanmıyor. AK Parti ve MHP'ye kötü haberim şu; gidin Esenyurt'u gidip dolaşın. Esenyurt'ta yapılan araştırmalarda, işgale yüzde 81 ile itiraz ediyor. Ahmet Özer'e oy vermeyen 5 kişiden 4'ü 'haksızlık yapılıyor' diyor.

"DEMOKRASİ TOKATINI ALNINIZIN ORTASINA YİYECEKSİNİZ"

Haklarında hiçbir suçlama olmayan, milletin seçtiği koca bir Esenyurt Belediye Meclis'inin birini seçmesi yerine Tayyip Bey'in seçtiği birinin yenilmişliğin, acziyetin göstergesidir. Bunun adı demokrasi değil. Bu mızıkçılığın cevabını Esenyurt'tan alacaksınız. Nasıl İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ettiniz de millet İmamoğlu'nu tekrar seçtiyse aynı şekilde demokrasi tokatını alnınızın ortasına yiyeceksiniz.

Esenyurt'ta tüm sanatçılarımız, yazarlarımızı, gazetecilerimiz ve düşün insanlarımızı bekliyoruz. 81 il başkanı Esenyurt'ta olacak. Bir tam gün Esenyurt'un 43 mahallesinde her mahallede iki il başkanı ve milletvekillerinin bulunduğu mahalle toplantıları yapacak. Mücadeleyi meydandan mahalleye taşıyoruz.

"MİLLETVEKİLLERİNE VE POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kayyımın nasıl çalışmaları durdurduğunu ve kayyımın zaten zor durumda olan Esenyurt'u nasıl paçasından aşağı çekmeye çalıştığını anlatacağız. Esenyurt'ta görev yapan tüm milletvekilimizden yöneticisine, hepsine teşekkür ederim. O polislerin her biri eş, ana, baba, evlat ve kardeş. Eve gittiklerinde onları mahçup edecek muameleyle karşılaşmasınlar.

O kadar yüksek tansiyona, uykusuzluğa ve kumanyaya mahkum göreve rağmen polis de bizi engelledi, kanunsuz işlere alet edildi ama bize karşı saygısızlık yapmadı. Ben bu milletin vekillerine de polislerine de teşekkür ediyorum. Biz başkanımızın arkasındayız. Mahkemede aklanacak, görevinin başına dönecektir."

"SAĞLIK BAKANI İSTİFA EDECEK, O HESAP VERİLECEK"

Bugün Meclis'te bir konuk var, Sağlık Bakanı. Bir yanda Yenidoğan Çetesi yargılanıyor, bir yanda Sağlık Bakanı sağlığı, hastaneleri, yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıyor, bütçe istiyor. O 2016'dan Sağlık Bakanı ki bakan olduğu güne kadar; İl Sağlık Müdür. Onun döneminde yaşanıyor ne yaşanıyorsa. Hastanelerin sahipleri o kadar hatırlı kişiler ki o hastanelere çocuklar yatırılmaya devam ediyor. Bu çetenin başındakiler o kadar şımarmışlar ki savcıyı tehdit ediyor.

İşte o sürecin sağlık müdürü bugün gelmiş, 'Ben Sağlık Bakanıyım' diyor. Evlerde o beşikler boş duruyor. 18 sene sonra bir mucize çocuğu olmuş, o çocuğu da o çete öldürmüş. Bu gelmiş, komisyonda kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. O istifa edilecek, o hesap verilecek; o güne kadar bunların yüzüne bakılmayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'E TEPKİ

Laiklik din düşmanlığıymış da, yok camiler ahır olmuş da. Eğer o anayasayı yapanlar, bu ülkeyi kuranlar, başta Gazi Mustafa Kemal olmasaydı, o camilerde şimdi ezan okunmuyordu.

Biz cami falan kapatmadık ama yaptıysak bile halen bu senin yaptığın çocukları aç, susuz bırakmanın milyon günahı var. Bu küstahın bu söylediği sözlere siyasi zeminde laf yetiştirmek yerine bunu niye yaptığını görmek lazım. Derdi bu; tartışmayı başlatayım, Özgür Bey ile Tayyip Bey cami tartışması yaparken ben kenarda durayım, bakanlık yapayım.

AKP'nin içinde çok kötüsü vardı ama bu kadar beceriksizi, vicdansızı gelmedi. Bu iktidar 22 yıl sonra kutuplaştırma siyasetinin ekmeğini yiyemediği bir dönem yaşıyor.

"TEĞMENLERE SAHİP ÇIKMAK BU MİLLETİN VATAN BORCUDUR"

(İhracı istenen teğmenler) Suç güya emre itaatsizlik. Esas karın ağrısı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeleri. Gerici Hizbullah kafası harekete geçti. 8 gün önce elini sıktığı, selamını aldığı, şakalaştığı, madalyasını taktığı o birinci, kadın teğmenimiz başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Sonra soruşturmalar, darbeci diyenler.

Mustafa Kemal'in askerlerinden zarar gelmez ama 15 Temmuz'da gördük Fetullah Gülen'in askerileri ne yaptı. Teğmenlere sahip çıkmak bu milletin vatan borcudur. Eğer atılırlarsa o karara sessiz kalanların hepsini emekliliğe yollayacağız.

ASGARİ ÜCET MESAJI

Asgari ücreti durdurunca enflasyon durmuyor, hızla artıyor. Hükümetin beklentisi olan enflasyonda zam vermek... Eğer gerçekleşen enflasyon değil hedef enflasyonla asgari ücret arttırılsaymış 6 bin 800 TL olurmuş. Hedefimizi verelim diyor ya 17 bin olan asgari üret bugün 6 bin TL olacakmış. Planın ne kadar haksızlık üreteceğini görmek açısından son derece önemli. devletin belirlediği her şeye zam yap sonra asgari ücrete gelince enflasyon artar... Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı. Esnaf korunmalı. Teklifimizi sunacağız.

Küçük esnaf ve KOBİ korunmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim arkadaşlar çalışmalarını düzenlemelidir. Emekliye bir asgari ücret şarttır. En düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmeli.

Son sözüm; yüreği yetecekse Erdoğan'ı pazar yerine götürmek isterim. Orada insanların derdini dinlesin. Tayyp Bey pazara gidemiyorsa sandığa gidecek, erken seçime gidecek. Sandık orada, erken seçim istiyoruz."