Özgür Özel, asgari ücret talebini yineledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik mesajlar veren Özel, asgari ücret talebini yineleyerek "Asgari ücret talebimiz 30, bunun altına da yokuz" dedi.

Bugünkü asgari ücretin sadece 3 çeyrek altın alabildiğini aktaran Özel, alım gücünün AKP iktidarında günden güne eridiğini anlattı. Asgari ücrete hedeflenen enflasyon oranında zamyapılmak istendiğini kaydeden Özel, "Bunlar asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapmanın hesabındalar" ifadelerini kullandı.

Özel, asgari ücret için esnafa prim desteğinin de artırılması gerektiğini kaydetti. Partisinin bunun için kanun devleti verdiğini kaydeden Özel, "Esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin liraya çıkarmanın yolu ortadadır" dedi.