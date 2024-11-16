Özgür Özel, asgari ücret talebini yineledi, mücadele çağrısı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret" çalıştayında konuşuyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

Asgari ücretin satın alma güvü 10 bin liraya kadar düştü. Buna rağmen asgari ücreti hak eden seviyeye çekmemek için çalıştıkları ortada. Şu anda CHP'nin milletvekilleri bu meramı anlatmaya çalışıyorlar.

Asgari ücret İstanbul'da sadece yaşam maliyetini (bir kişinin) karşılıyor.

Asgari ücretin temmuzda yeniden zam olmak üzere 30 bin liraya çıkarılmasını savunuyoruz.

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