Özgür Özel: Asliye 45'in hakimi kamikaze dalışı yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1'de yayınlanan Sabah Pusulası programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel, yargıya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ergenekon günlerine göre yargının durumu daha beter. O dönemde bile buna göre yargının gözü dönmüşlüğü daha azdı. Ergenekon'dan beter" dedi.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ DÜZEN KALMAZ"

İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin durdurulma talebi ve Yüksek Seçim Kurulu'nun devamına karar vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Dün artık YSK Başkanı anayasa maddesini hatırlattı. 'Seçimler seçim kurullarının ve YSK'nın işidir, size ne be kardeşim' dedim. Asliye hukuk mahkemesi üzerinden bir siyasi partiye operasyon çekiyorlar. YSK bıkmış artık bunlardan" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Türkiye'de seçimler yürüyemez böyle olursa. Asliye hukuk mahkemeleri, YSK'nın temyiz mercii olabilir mi? O zaman her siyasi görüş kendine bir hakim ayarlar, birbirlerinin seçimini bozdurur. Türkiye'de siyasi düzen kalmaz. Terör yaratırsınız. Bu yapılan yargı terörü."

"Utanmazlığın son noktasındayız" diyen Özel, şunları ifade etti: "Bugün Asliye 45'in hakimi kamikaze dalışı yapıyor. CHP'yi gemi olarak düşünün. Kendi hakimliğini tanımıyor. Bu mesleği yapamayacağını bilerek, olmayacak bir kararla kendini de patlatıyor, gemiyi de patlatmaya çalışıyor. Kardeşim senin gücün yeter mi? O geminin ilk kaptanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk."

"BERHAN ŞİMŞEK PARTİNİN UZUN YILLAR SABRETTİĞİ BİR FİGÜR"

"Berhan Şimşek, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ile mi hareket ediyorlar?" sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Kemal Bey ile bu yaşananları aynı cümle içinde almak istemem. Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar gerçekten sabrettiği bir figürdür. CHP'de il başkanlığı görevi önemlidir. Bunun geçmişine hürmeten partiden uzaklaştırılmasın diye sabrettik. Parti saldırı altında, 19 Mart darbesi yaşanmış, Ekrem İmamoğlu içeri atılmış, kayyumu çevirmişiz, olağanüstü kongre toplamışız, 1200 küsur delege 'Genel başkanın arkasındayız' demiş. O gün elinde olmayan imzalarla kurultayı birbirine katıyor. Adamların tek amacı 'CHP'de kavga var' görüntüsü. Ertesi gün 'Otobüsün üzerine çıkarın, konuşma yapacağım' diyor. Bugüne kadar sabredilmiş. O sabırlarda üzerimde çok kusur var. Yapmayalım, etmeyelim, atmayalım..."

"OPERASYONUN BİR PARÇASI OLMASINI KABUL ETMİYORUM"

Özgür Özel, Kayyum Gürsel Tekin için ise şunları kaydetti:

"Gürsel Bey kendisi istifa etmişti. Daha sonra istifasını işleme koymamış. Bizim hürmet ettiğimiz birisi. Partiye kayyum atandığı gün kolayı neydi? 'Gürsel Bey ağabeyimizdir, buyursun gelsin.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine babamı, kardeşimi, kızımı atasalar partiden atmazsam namerdim. Sen Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'daki emanetine 5 bin polisle girilir mi? Bugüne kadar bu partide bir büyüğüme saygısızlık yapmadım. Bir kusurum, bir hatam olmamıştır. Ama AK Parti yargısıyla CHP'ye gazla girip... Hiçbir şeye bozulmam, 72 yaşındaki kadına gaz sıkıyorlar. Niye? Kayyum, Özgür Çelik'e gaz sıkacakmış. Kapının önünden arkadaşlarımızla temas kurup '10 dakika içinde gireceğim' diyor. Yarın Gürsel Tekin'in insani bir ihtiyacı olur, elini uzatır ilk tutan ben olurum. Ama bu işlerin içinde dönüp de yüzüne bakmam. AK Parti'nin operasyonunun bir parçası olmasını kabul etmiyorum."

KILIÇDAROĞLU MESAJI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Özel, "Kemal Bey'in geçmişte birlikte olduğu bazı adamların bugün yaptığı sapkınları Kemal Bey'e mal edenler var. Ben gözümle görmediğim, kulağımla duymadığım hiçbir şeyi Kemal Bey'e mal etmedim. Bunların karşısındayız. Bunların tamamı yakışıksızdır. Hele hele aileyle uğraşmak... Ben Kemal Bey'in eşine söylenmiş sözü kendi eşime söylenmiş sayarım. CHP'nin genel başkanını eski genel başkanla sürtüştürmenin bu partiye hiçbir faydası yok. Zaman zaman sert eleştirileri oldu bana karşı. Sordular, 'O benim genel başkanımdır, o beni eleştirebilir, hürmet etmem gerekir' dedim" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİZDEN ATILMIŞ İNSANLARI SOKMAYIZ"

"Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'na polisle girdiğinde binanın statüsünü değiştirdi" diyen Özel, şunları ifade etti: "Orası artık benim çalışma ofisim. Oranın yönetim katına arkadaşlarımız polisi de kayyumu da sokmadı. Odaya kendilerince girmişler. Günde birkaç saat geliyorlar. Arkadaşlar 'Bunları atalım' dedi, 'Bize yaşatılan görüntüyü kimseye yaşatmayın' dedim. Ama pazartesi günü biz mazbatayı aldıktan sonra, ben orayı tekrar il başkanlığı olarak atadıktan sonra, artık oraya partimizden atılmış insanları makul bir gerekçesi olmadan sokmayız."

"EKREM İMAMOĞLU MİLLETİN ADAYI"

Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Ekrem İmamoğlu benim adayım olsa belki düşünür, belki değiştiririm. Ben karar vermişim. 'Şimdi içeride onun yerine şu daha doğru olur' derim. Ama yapamam çünkü benim adayım değil. Partinin adayı olsa ilgili kurulları toplarım. Ekrem İmamoğlu milletin adayı. Ekrem İmamoğlu'na 15 buçuk milyon insan oy kullandı, onu milletin adayı yaptılar. 15 buçuk milyon kişinin aday yaptığı birini ben değiştiremem, kendisi bile vazgeçemez. 'Önce adalet sağlanacak' dedik, devam ediyoruz. Ama seçimler yaklaşır, adaylığına hukuki bir engel çıkarsa Ekrem Bey'in de, benim de, partinin de, Türkiye'nin de yeni bir adayı olur hep beraber arkasına geçer, bu seçimi yine kazanırız" diye konuştu.

Kendisinin aday olup olmayacağına ilişkin soruya Özel, "Ben partinin genel başkanıyım. Benim pozisyonum en doğru adayın belirlenme sürecini yönetmek. Ekrem Bey'in adaylığı teknik olarak olmayacak olursa da kararı ben vermeyeceğim. Kararı millet verir. Millete sormak gibisi yok" yanıtını verdi.