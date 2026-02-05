Özgür Özel: Atatürk'ün partisi yine iktidar olacak, yine size sahip çıkacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman Yaylakonak Belde Belediyesi'ni ziyaret etti. Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın ve Özel, belediye önünde vatandaşlara hitap etti. Özel burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP deprem bölgesinde hiç yoktu" açıklamalarına tepki göstererek, partisinin deprem bölgesine yaptığı ve yapacağı hizmetlerden bahsederek özetle şöyle konuştu:

“BOŞ SENEDE İMZALAR ATTIRIYOR, BUNDAN VAZGEÇMESİ LAZIM”

"Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bir haftadır deprem konuşuyorum. İnşallah yarın Osmaniye'de deprem konuşacak. Şunları söyledim 'Bir yılda yapacağım dediği evleri üç yılda tam bitiremedi yüzde 70'ini bitirdi. Bir yılda geçersiniz, dedi millet oyunu verdi. Bir yıl sonunda yüzde 2'sini ancak bitirebildi. Bugün de milleti üç yıl çadırda, konteynerde, gurbette tutmuş daha yüzde 70'i olmuş. Övünüyor. Övündüğü kısmında da hepimizin emeği var. Ama mücbir sebep bitti, Van'da altı yıldı burada iki yıl dokuz ayda bitti. Esnaf SGK ödeyecek, vergi ödeyecek. Kredi almak istiyorsunuz, borcu yoktur kağıdı istiyorlar. Dünya kadar sıkıntı var. O yüzden mücbir sebebin uzatılmasını hemen yapması azım. Deprem konutlarından para alınmayacağını, faiz alınmayacağını ilan etmesi lazım. Depremden beri 78 milyar dolara denk gelecek fazladan motorlu taşıtları yatırdı millet, iki sefer. ÖTV arttı, KDV iki katına çıktı. 78 milyar toplandı. Evlerin maliyeti 40 milyar. Milletimize helali hoş olsun. Bu evlerden para almayacağım demesi lazım. Hala daha boş senede imzalar attırıyor. Bundan vazgeçmesi lazım.

"İKTİDARDA SİZE HİZMET ETMEYE TALİBİZ"

Bundan sonraki süreçte de artık bu milletin yüzünü güldürecek işlerin yapılması lazım. Buradan açık açık söylüyorum. Erdoğan, AKP, depremzedelerin, Adıyaman'ın, Balya'nın ve tüm deprem illerinin lehine ne getirirse iki elimizle destek vermeye hazırız. Ama ne yapmazsa da sandığa kadar yapmaz, sandıktan sonra o sandıktan çıkmaya ve sizin yüzünüzü güldürmeye, iktidarda size hizmet etmeye talibiz. Emrinize amadeyiz. Hapisteki Cumhurbaşkanı adayı, hapisteki belediye başkanımız, 12 metrekare hücreden çalışıyor sizin için. Vekili gece gündüz Nuri Bey çalışıyor. Bütün belediye başkanlarımız, onlar silkeliyor, parasız bırakıyor, zorluk çıkarıyor, belediye başkanlarımız ısrarla, inatla çalışıyorlar. Ve bu başarıyı gölgeleyemezler. Bu gayreti gölgeleyemezler. Millet kararını vermiş. Nasıl ilk yerel seçimde girdiğimiz birinci parti olduysak, millet kararını vermiş, anketinde öyle söylüyor, sahasında öyle söylüyor. İktidarı değiştirecek.

"BİZ CHP OLARAK KUTUPLAŞMADAN BIKMIŞIZ, KUCAKLAŞIYORUZ MİLLETLE"

İnşallah CHP ki bunu Cumhuriyeti seven, vatanını, bayrağını seven, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seven Balyanlı’ların gözüne baka baka söylüyorum, Atatürk'ün partisi yine iktidar olacak. Yine size sahip çıkacak. Hepinize sahip çıkacak. Biz CHP olarak kutuplaşmadan bıkmışız, kucaklaşıyoruz milletle. Benim için CHP'li kadar değerli AK Partili de, MHP'li de, DEM’li de, İYİ Partili de. Alevi’yi de seviyoruz, Sünni'yi de. Kürt'le Türk'ü kardeş, akraba biliyoruz. Bunu da böyle biliyoruz. Suriye'de de öyle biliyoruz. Nerede bir Kürt varsa bir Türk olarak benim akrabamdır. Nerede bir Alevi varsa bir Sünni olarak benim akrabamdır. Kardeşimden ileridir. O yüzden bu ülkeyi kucaklaştırmak için kutuplaştırmak yerine, kalkındırmak için birbirine düşürüp de üzmek yerine, acılı anaların babaların yüreklerindeki yaraları sarmak için, bu gözü yaşlı ailelere sahip çıkmak için, bir daha böyle hiç kimsenin gözü yaşlı kalmasın diye, şehrimize de sahip çıkmaya, Cumhuriyet'imize de sahip çıkmaya, emeklimize de sahip çıkmaya, işçimize de sahip çıkmaya, gençlerin de umutlarını yeşertmeye geliyoruz inşallah."