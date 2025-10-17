Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'ne katılan Özgür Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Özgür Özel, Kongre kapsamında eski İsveç Başkakanı ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson, Belçika Sosyalist Partisi lideri Paul Magnette ve Moldova Avrupa Sosyal Demokrat Partisi eski Genel Başkanı Ion Sula ile görüştü.