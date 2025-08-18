Özgür Özel, Aydın'dan seslendi: Bir siyasi yan kesiciyle karşı karşıyayız!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 47'ncisi, Aydın'da gerçekleştiriliyor.

Miting tutuklu başkanların serbest bırakılması talebinin yanı sıra AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki niteliği taşıyor.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan halk Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in vereceği mesajları bekliyor.

20.20 ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

Özgür Özel, halkı "Efelerin diyarı Aydın, yiğitlerin otağı Aydın, sadece zeybek oynarken diz çöken Aydın, zalimin yoluna minnet etmeyen Aydın, minnet edenleri affetmeyen Aydın!" diyerek selamladı. Bunun üzerine "Özlem istifa" sesleri yükseldi.

Özel daha sonra Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiirini okudu.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılımıyla muhalefette moral bozukluğu yaratılmak istendiğini ifade ettiği konuşmasında, derhal Aydın'da miting kararı aldıklarını belirtti ve "Değme kampanyalarla, seçime günler kala, büyük rekabetler içinde, kamu gücü elinde, bütün bakanlıklar emrinde, bütün Ege'yi bu meydana toplayıp da bu meydanda bu kalabalığı bulamayanlar görsün, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir, Aydın'ın iradesi işte bu meydandadır" dedi.

"BİR SİYASİ YANKESİCİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ, BİR SİYASİ KAPKAÇ OLAYIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özlem Çerçioğlu'na yönelik istifa talebi meydanı inletirken Özel, "Bir siyasi yankesiciyle karşı karşıyayız, bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız ve maalesef bir belediye bile kazanamadığı Ege'de bir kapkaççıyı baştacı eden bir acizlikle karşı karşıyayız" dedi.

20.10 | EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU MESAJI

İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Aydın’a yolladığı mektubu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı okudu. Ekrem İmamoğlu, Silivri'den gönderdiği mektupta, "Mafyatik siyaset karşısında dik durmayıp milletin verdiği makamı pazarlık konusu haline getirenler, milletin iradesine ihanet edenler olabilir. Onlar tarihin ve milletin karşısında o kadar küçülmüşlerdir ki, bu saatten sonra ancak kendilerini lekeleyebilirler" dedi.

İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

“Yiğit efeler, koca yürekli zeybekler diyarı Aydın’a selam olsun. Güzel Aydın’ın kıymetli hanımefendileri, beyefendileri, gençleri, çocukları; merhaba! Sizleri sevgiyle, saygıyla, hasretle kucaklıyorum. Hepimiz; adaletin, hürriyetin, bereketin hakim olduğu bir Türkiye’de kardeşçe yaşamaya hasretiz. Siyaset, milletimizin bu hasretini bitirmenin, bu umudunu gerçekleştirmenin aracıdır. Ama hukukun, demokrasinin dışına çıkarak yapılırsa, siyaset sorun çözmez, sorun üretir. Türkiye, bugün böyle bir noktadadır. İktidarın, adaleti ve milli iradeyi hiçe sayan siyaset anlayışı milletçe yaşadığımız sorunları yaratan ve büyüten en önemli etkendir. Hukuk ve demokrasi rotasına dönmedikçe, bu iktidar ülkemizin hiçbir sorununu çözemez. Aksine daha da büyütür, daha da ağırlaştırır.”

“MAFYATİK SİYASETTEN KURTULAMAZSAK; HAYATIMIZIN HER ALANINDA ÇETELEŞME HAKİM

OLUR. TÜRKİYE, MAALESEF BÖYLE BİR SÜRECİN İÇİNDEDİR”

“Yargı kumpaslarına, iftiraya, şantaja dayalı ‘mafya usulü siyaset’, ülkemizin çözülmesi gereken en acil sorunudur. Mafya yöntemleriyle koltuklarını koruyamayacaklarını, büyük milletimizin böyle bir rezilliğe asla geçit vermeyeceğini, o bir avuç insana göstermek mecburiyetindeyiz. Bu, bütün siyasi ayrışmaların ötesine geçerek, ülkemizin ve devletimizin geleceği adına hep birlikte başarmamız gereken bir milli görevdir. Demokratik siyaseti hakim kılmaz, mafyatik siyasetten kurtulamazsak; hayatımızın her alanında çeteleşme hakim olur. Türkiye, maalesef böyle bir sürecin içindedir. Yargıda, sağlıkta, eğitimde, aklınıza gelebilecek her alanda çeteler, mafyatik siyasetten güç alıyorlar.”

“MİLLETİN GÖNLÜNDE VE TARİH KARŞISINDA O KADAR KÜÇÜLMÜŞLERDİR Kİ…”

“Önümüzdeki seçim, küçük-büyük tüm çetelerin sonunu getirecek; Türkiye, baştan ayağa temizlenecek. Mafyatik siyaset karşısında dik duramayıp, milletin verdiği makamı pazarlık konusu haline getirenler, milletin iradesine ihanet edenler olabilir. Onlar, milletin gönlünde ve tarih karşısında o kadar küçülmüşlerdir ki, bu saatten sonra ancak kendilerini lekeleyebilirler. Bizim işimiz; lekelerle, toz zerreleriyle uğraşmak değildir. Bizim hedefimiz; devletin tüm kurumlarını yağmacılıktan, liyakatsizlikten, partizanlıktan temizlemektir. Bizim hedefimiz; Türkiye’yi adaletin, hürriyetin, bereketin ülkesi haline getirmektir. Bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Azim ve kararlılıkla, milletimizin gücüyle mutlaka başaracağız.”

“BİR AVUÇ İNSAN KAYBEDECEK, MİLLET KAZANACAK”

“Bu cennet vatanda, geçim derdi çekmeden, gelecekten endişe etmeden, hep birlikte, kardeşçe yaşayacağız. Yalnızca birileri için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlayacağız. Herkes için, her yerde; önce adalet, önce hürriyet! Bizim yolumuz, ‘Bir hükümet, ancak adalete istinat edebilir. Bağımsızlık, istikbal, hürriyet, her şey adaletle mevcuttur,’ diyen Ulu Önder Atatürk’ün yoludur. Hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremedi, döndüremeyecek. Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Hedefimize, adım adım büyüyen bir azimle, adım adım büyüyen bir cesaretle yürüyeceğiz ve milletçe başaracağız. Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.

20.00 | ÖZLEM İSTİFA SLOGANLARI ATILIYOR

On binlerce kişi miting için Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı. "Oylarımız ganimet değil emanet" diyen halk, "Özlem istifa" sloganları atıyor.