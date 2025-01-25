Özgür Özel, Ayşe Barım ve Gezi soruşturması için heyet görevlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ünlü menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili heyet görevlendirdi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Heyet, soruştuma süreçlerini takip ederek ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek verecek.