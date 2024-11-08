Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

CHP lideri Özel görüşmede, Karabağ savaşının Azerbaycan tarafından kazanılmasının 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla Aliyev’in ve Azerbaycan halkının 'Zafer Günü’nü' tebrik etti.

"KENDİ TOPRAĞIMIZ KURTULMUŞ GİBİ SEVİNDİK"

Karabağ harekatını Türkiye’nin 'var gücü' ile desteklemesiyle övünen Özel, “Dağlık Karabağ’ın kurtuluşuna kendi toprağımız kurtulmuş gibi sevindik” ifadelerini kullandı. Özel, harekatta hayatını kaybeden Azerbaycan askerlerinnin çocuklarını 'kendi çocukları gibi' gördüğünü söyledi.

CHP lideri Özel, savaşın 10 Kasım’da Azerbaycan tarafından kazanılmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle kutlamaların 8 Kasım’da yapılmasından dolayı da Aliyev'e teşekkür etti.

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Azerbaycan’ın baş dostu olması gerektiğini her zaman savunduğunu belirterek, Sosyalist Enternasyonal ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantılarında Azerbaycan’ın hukukunu koruduklarını vurguladı.

BAKÜ'DE GÖRÜŞME TALEBİNE OLUMLU CEVAP

CHP lideri Özel, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına Cumhuriyet Halk Partisi’nin sunabileceği katkıları görüşmek üzere, önceki CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’i Bakü’de ziyaret etmek istediğini aktardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerin Özel’in genel başkanlığı döneminde olumlu istikamette değiştiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avrupa Konseyi’nde ve uluslararası platformlarda Azerbaycan’ın hakkını müdafaa etmesi nedeniyle teşekkürlerini ileten Aliyev, bunu kendilerinin de Azerbaycan halkının da bildiğini kaydetti. Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini ifade eden Aliyev, Özel’i ve Çetin’i Bakü’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.