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Özgür Özel: "Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin, "İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır. Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız" dedi.

Siyaset
  • 29.11.2024 23:21
  • Giriş: 29.11.2024 23:21
  • Güncelleme: 29.11.2024 23:25
Kaynak: ANKA
Özgür Özel: "Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız"
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın ardı ardına seçilmiş belediye başkanlarına yönelttiği operasyonlar, milletin iradesini hiçe saymaktır, bir çaresizliğin itirafıdır. Dün nasıl Esenyurt'un, Tunceli'nin, Mardin'in yanındaysak bugün de Bahçesaray'ın ve Bahçesaray halkının iradesinin yanında duracağız."

Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı
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