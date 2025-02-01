Özgür Özel: Başka yolu yok, 2025 yılında sandık gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'subay yemini' eden 5 teğmen ile 3 disiplin amirinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine yönelik değerlendirmeleri sorulan Özel, teğmenlerin ihracını tetikleyenin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

İhraç kararına Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) birden çok şerh olduğunu söyleyen Özel, "Yüksek Disiplin Kurulu'nda birden çok şerh olduğunu bana iletti arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde mutlaka, idari yargıya gideceği için konu, dosya aleniyet kazanacak" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Eğer o disiplin kurulundakiler gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun disiplin kurulu olsalar, teğmenleri değil, teğmenleri disipline verenleri ordudan atarlardı.

Çünkü 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' diyen bir teğmeni disipline veren kimse, esas bu ordu için tehlike odur. O yüzden şerh yazanların yaptığı iş doğrudur.

Ben yazmayanlarla ilgileniyorum. İhracı yapanlarla ilgileniyorum. Bunu onaylayanlarla ilgileniyorum ve esas olarak da bu süreci birtakım cemaatlerin, tarikatların istemesiyle sekiz gün önce tebrik ettiği, gözünün içine baktığı, selamını aldığı teğmeni ve bir kadın teğmeni, ihraç sürecini tetikleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisiyle ilgileniyorum.

"TEĞMENLER UZUN ADAMDAN HAKKINI ALACAK"

Sekiz gün önce tebrik ediyor, her şey yolunda. Sekiz gün sonra sosyal medya linciyle birtakım şeriatçı hesaplar teğmenleri hedef gösteriyor.

O da bu yola giriyor. Bu yolun yol olmadığını kendisine söylemiştim. Teğmenlerin önlerinde koca bir ömür var ve onlar mutlaka hakkını alacaklar. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacağı gibi bugün ezmeye çalıştığı teğmenler de o uzun adamdan hakkını mutlaka alacak."

Ortak akıl artık adayımızın belli olması yönünde. Bazı farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyuyoruz."

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Devamla, Bolu'da Kartalkaya'daki Gran Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma sürecine değinen Özel, "Adalet Bakanı'nın, benim şahsımdan değil, benden yana hadi sorun yok ama manipülasyon yaptığı, kandırdığı ve duygularıyla oynadığı hem o mağdur insanlardan hem de bütün milletimizden özür dilemesi gerekir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Çatır çatır istifa etmesi lazım. İstifa etmiyorsa görevden alınması lazım. Ama maalesef suçluların telaşıyla ve kendisini gizleme amacıyla böyle bir yola gidiyor" ifadelerini kullandı.

"2025 YILINDA SANDIK GELECEK"

Partisinin seçim çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine yönelik de konuşan Özel, "2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız ve bu milletin bu iktidardan artık desteğini çektiğini göstereceğiz. Bunun bir başka yolu yok" dedi.

Aday belirleme sürecine başladıklarını anımsatan Özel, şöyle devam etti:

"Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaparken aday belirleme sürecine de başlamış durumdayız. Bu benim şahsi kararım değil.

Zaten eğer şahsen ben kendim aday olacağım desem bu bir şahsi karardır. Ben ondan feragat etmişim. Bir partinin genel başkanı aday olursa aday olur zaten.

Ama ben bundan feragat etmişim. Biz belirleyeceğiz bir grupla desek onu yapmıyoruz. Sadece MYK ile desek yapmıyoruz. Ben bunu nasıl yapalım diye partinin bütün seçilmişlerini bir dizi toplantıya çağırdım, biliyorsunuz.

"YOĞUN BİR ÜYE KAYDI YAPIYORUZ"

Tüm milletvekillerimizi çağırdık. Parti Meclisi üyelerimizi, MYK'mızı defalarca topladık. Ortak akıl artık bizim adayımızın belli olması yönünde. Nasıl belirleyelim dedik, en geniş katılımla. En geniş katılım kim? Ya sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Burada da şöyle bir süreç tarif ettik.

Dedik ki üyelikleri açalım ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine davet edelim, dedik. Şu anda online üyeliklerde günlük 10-12 kat artış var.

Zaten bunun çok üstünde de bütün il ve ilçelerimize aday üyelik başvuruları var. Ensar Aytekin ve seninle imzasıyla gönderdiğimiz talimatlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe ve il başkanlıkları cumartesi pazar dahil gece 21'e kadar üye kaydı için açık tutuluyor.

Nöbetçiler var. Yoğun bir üye kaydı yapıyoruz. İleride bu rakamlar paylaşılır. Şu anda adeta Türkiye'de bir seçmen kaydı yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, dolayısıyla geleceğin cumhurbaşkanının aday gösterilmesi sürecinde seçmen olmak isteyen herkes şu anda kayıtlarını yaptırıyorlar.

"BAZI FARKLI GÖRÜŞLER ELBETTE OLABİLİR"

CHP üyesiyseniz yeniden kayıt yaptırmanıza gerek yok. CHP üyesi değilseniz ama gönlünüzden geçen bir adayı desteklemek istiyorsanız baba evinin kapıları ardına kadar açık.

O sürecin içindeyiz. Partinin seçilmiş, bütün seçilmişleriyle danıştığımız, görüşleri aldığımız ve ekseriyete uyduğumuz bir sürecin içindeyiz.

Bazı farklı görüşler elbette olabilir. Her konuda olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz ama, bu organlardaki toplantılardaki genel eğilimin bu olduğunu zaten bu organlardaki herkes biliyor."