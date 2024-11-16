Özgür Özel, "başkanlarımızın veremeyecek hesabı yok" dedi, muhalefete çağrı yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özeli Ülke Politikaları Vakfınca düzenlenen Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Harcamaları üzerinden CHP'li belediyelere başlatılan soruşturmalara değinen Özel, "Belediye başkanlarımızın veremeyecek hesabı yok" dedi.

AKP'nin CHP'li belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokma gayretinde olduğunu söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin aday sorunu var. İşiyle gücüyle meşgul son derece başarılı CHP'li belediye başkanlarını adaylık tartışmasının içine sokmak, ikili bir tartışma yaratmak, parti içi gündemler yaratma sadece sarayın ve Devlet Bahçeli'nin hesabına gelen bir meseledir."

"CHP'DE EŞİTLİKÇİ BİR ANLAYIŞ HAKİM"

Muhalefete çağrı yapan Özel, "Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Muhalefete de çağrım, iktidarın istediği savrulmayı yaşamadan, yan yana durma kültürüne sahip olarak, geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine bütün demokratların sahip çıkması elzemdir" diye konuştu.

Partisinde "eşitlikçi anlayış" kültürünün hakim olduğunu belirten Özel, "CHP'de, inançlara saygısızlık, başörtüsüne düşmanlık veya kendi yaşam biçimini dayatmak falan değil, aksine diğerinin hakkını kendinden çok savunan bir eşitlikçi anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.