Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası üyeleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Güncel 16.07.2024 23:41 Giriş: 16.07.2024 23:41

Güncelleme: 16.07.2024 23:53 Kaynak: ANKA

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