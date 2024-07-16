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Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası üyeleri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Güncel
  • 16.07.2024 23:41
  • Giriş: 16.07.2024 23:41
  • Güncelleme: 16.07.2024 23:53
Kaynak: ANKA
Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası üyeleri ile bir araya geldi
özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ankara'daki akşam yemeğinde, gündeme yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

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