Özgür Özel, BBC röportajında Keir Starmer'ı eleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, BBC'ye verdiği röportajda İBB'ye yönelik Ekrem İmamoğlu dahil 50 kişinin tutuklanmasına yönelik operasyona İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

BBC Türkçe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya göre İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı eleştiren Özgür Özel, "Bu nasıl dostluk?" diye sordu.

Avrupa'nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi'nin sessiz kaldığını hatırlatan Özgür Özel, "Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Starmer'ın bu konuda hiçbir şey söylememesini anlayamıyorum" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, BBC ile röportajında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Türkiye'deki protestolarla ilgili tutumunu eleştirdi pic.twitter.com/J4kSkNBFd7 — BBC News Türkçe (@bbcturkce) March 26, 2025

Sessizlik nedeniyle kırgın olduklarını ifade eden Özgür Özel, şöyle konuştu:

"İBB Başkanını alıp hapse koyuyorlar ve birlikte ses çıkarmıyoruz. Bu nasıl dostluk, kardeşlik, demokrasiyi savunmak? Bizim kardeş partimiz İşçi Partisi ve demokrasinin beşiği İngiltere buna nasıl tepki göstermez gerçekten çok kırgınız."