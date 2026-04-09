Özgür Özel belge paylaştı: Ara seçime karşı çıkan AKP, 2002'de ara seçim talep etmiş!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) siyasi partilere yönelik ziyaretleri devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Özel ve Dervişoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin çoklu saldırı altında olduğunu kaydeden Özel, "Bugün dahil birçok saldırıyı yaşıyor durumdayız. Buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan’a bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki ‘Kardeşim siz bir anayasa getirdiniz ve biz o gün bu anayasa değişikliğine karşı çıktık.’ Siz diyordunuz ki ‘İleri demokrasi olacak.’ Biz diyorduk ki ‘Meclis’in kolu kanadı kırılacak, demokrasi geriye gidecek.’ Biz dedik ki ‘Sistem şudur, sen bir kişiyi seç kenara geç, beş yıl boyunca karışma, her şeye bir kişi karar verecek.’ Siz, ‘Yok güçlü Meclis, yasama tekeli’ falan diyordunuz. Gün geldi şimdi o bir kişi seçiliyor, o bir kişinin atadığı bakanlar at koşturuyor. Otellerde 78 kişi yanıyor, hesap soramıyorsunuz. Yeni doğan bebekler ölüyor, hesap soramıyorsunuz. Bakan 18 tapu alıyor, satıyor. Hesap soramıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük milletin yüzde 50 - 60 oylarla seçtiği belediye başkanlarını da yalancı şahitlerle, gizli tanıklarla, iftiralarla içeri atıyorsun" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM VURGUSU

Erken seçim vurgusunda bulunan Özel, "O yüzden biz dedik ki ‘Gelin, bir an önce erken seçime gidelim. Erken seçim istiyoruz. Geçim yoksa seçim var’ dedik, ‘Kararı millet versin’ dedik. ‘2,5’uncu yılda erken seçim doğrudur, beş yıl daha yetki alabiliyorsan al. Yoksa millet ne diyorsa o olsun’ dedik. Bundan kaçıyorlar. Biz bu erken seçim talebini dillendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bunun yanında yerelde saldırdığı alanların her birisinde ‘Hodri meydan’ dedik" diyen Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına da işaret ederek şunları söyledi:

"‘Aydın’da, koyalım sandığı aydınlık karar versin’ dedik. Adana’da, Antalya’da, İstanbul’da ya da İstanbul’da elimizden aldıkları örneğin, Bayrampaşa’da, Gaziosmanpaşa’da. ‘Soralım bakalım millete ne diyor. Millet bize vermiş, sen bin bir oyun yapıyorsun’ dedik. Son örneği de Bursa’dır. İşte bugün Bursa’da belediye meclis çoğunluklarına güvenerek 7,5 - 8 yıl öncesine dair 12 yıllık bir vakıf işlemi ile ilgili gözaltı yaptı, tutukladı. Belediye meclis çoğunluğu ile onu almaya çalışıyorlar. Biz bugün aday dahi çıkarmıyoruz arkadaşlar. Onları bu rezillikleriyle, onları bu haramilikleriyle baş başa bırakıyoruz. ‘Millet bize vermiş, siz milletin sandıkta vermediği Bursa’yı hakim tokmağıyla alın bakalım. O tokmağı Bursalılar eline geçirdiğinde kimin ensesine vuracaklar, kime demokrasi dersi verecekler görün bakalım’ diyoruz."

"TÜRKİYE'NİN SANDIĞA İHTİYACI VAR"

"Bu kapsamda Türkiye'nin bir sandığa ihtiyacı var" diyen Özel, "Milletin sözünü duymazdan gelene milletin sesini duyurmaya ihtiyacımız var. Bunun adı, benim üstüme düşüyorsa bütün belediye meclis üyelerini birlikte istifa ettirelim. Bu yerlerde AK Parti ile bir kez daha milletin karşısına çıkalım. Diyorlarsa ‘Erken genel seçim’, zaten bugünden hazırız, dünden razıyız. Diyorlarsa ‘Erken genel seçim. Biz öne alıyoruz, siz de belediyeleri koyun.’ Bütün belediyelerde erken genel seçime razıyım, erken yerel seçimle genel seçimi birlikte yapmaya da razıyız. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.

ARA SEÇİM MESAJI

Ara seçim tartışmaları ile ilgili de konuşan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Argümanlardan bir tanesi de ara seçimdir. Ara seçim meselesini 31 Mart günü Bursa darbesi yapıldığında söylemiştim. Bu milletin önüne bir sandık gelmesi lazım. Öyle veya böyle. Ara seçimden bahsettim. Arkadaşlar sordu. Dedim ki ‘Parlamentoya, Numan Bey’e sorumluluklar düşüyor. Önce sorumluluk bir yerine gelsin, sonra bizim de yapacaklarımız olabilir.’ Tabii biraz da özensiz, yani iktidar medyasının her akşam her şeyi çok bilen, tartışan konu değişse de konuk değişmeyen programlarında ara seçim maddesini hep şöyle yorumladılar. Anayasa diyor ki, ‘İlk 30 ay boyunca ara seçim yapılamaz ancak parlamentonun yüzde 5’i, 30 milletvekili…’ ‘Özgür Özel 22 milletvekili istifa ettirecek.’ Bu ilk 30 ay içerisinde gidilebilecek bir yoldu. Bu vaktiyle de Türkiye’de konuşuldu. 30 ay geçti arkadaşlar. Bunu ilk günden beri söylüyorum. Ki şu tartışmayı istiyorlar. ‘22 milletvekili istifa edecek, biz bunların bazılarını kabul edeceğiz bazılarını etmeyeceğiz. Hem ara seçim yaptırmayacağız, hem CHP güç kaybedecek’ deyip bizim kararlılığımızı ve seçmenin bu işe inancını kırmaya çalışıyorlar. Oysaki Anayasa 78, böyle buz gibi ortada. Ağrı Dağı gibi duruyor orada böyle. Diyor ki, ‘30 ay geçtikten sonra boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılır.’ Yapılabilir demiyor. Ve biz bu açıklamayı yaptıktan beri siz de takip ediyorsunuz, bir dosya halinde de paylaşacağız. Sayın Genel Başkanımla da bir kısmını paylaştım. Türkiye’nin bütün anayasacıları, hem geçmişte yaptıkları çalışmalarla hem yeni yaptıkları paylaşımlarla, Meclisimizin önceki genel sekreterleri ara seçimi zaruret olduğunu, yapılmamasının anayasa ihlaline ortak olmak olacağını söylüyorlar.”

ERDOĞAN'A YANIT

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi geldiğimiz noktayı da hatırlatalım arkadaşlar. ‘Gündemimde ara seçim yok’ dedi ya Erdoğan. Mesela ‘Gündemimizde ara seçim yok’ deseydi 2002 yılında parlamento, Erdoğan milletvekili olamıyordu. Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu olan Erdoğan’a söylüyorum. Diyor ki, ‘Gündemde ara seçim yok, ara seçim istemeyi gündem dayatma’ diyor.

BELGE PAYLAŞTI

Arkadaşlar elimdeki belgeyi ilk kez sizlerle paylaşıyorum. Her gün de bir yenisini paylaşmak, hepsinin birden bazı kıymetli belgelerin ortaya çıkmaması için. 21 Haziran 2002 günü. Sayın Vecdi Gönül, Kocaeli milletvekili AK Parti’nin. AK Parti’nin muhalefette olduğu 10 ayın beşinci, altıncı ayında. Genel gerekçeyi ve madde gerekçelerini de uzun uzun anlatıyor. Diyor ki ‘Seçimden 30 ay geçti, ara seçim zorunlu. 11 bölgede milletvekili boşaldı, ara seçim zorunlu. Milletin sesini duyurması, boşlukları doldurması lazım. Bir an önce ara seçime gidilmelidir’ diyor. Erdoğan’ın Genel Başkanı olduğu, AK Parti Kocaeli Milletvekili, grubu adını ara seçim talebinde bulunuyor. Benim bir haftadır anlattığım bütün gerekçelerle. ‘Anayasa buz gibi ortada’ diyor. Bu ara seçim niye yapılmıyor? Çünkü Sayın Bahçeli temmuz ayında ‘Hadi bakalım 3 Kasım’da erken seçim’ dedi diye yapılmıyor. Ve işte o erken seçim, bu ara seçimin yapılmasını kesiyor. O yüzden ara seçim yapmak, erken seçim talebini ortadan kaldırmaz. Erken seçim yapıldığında ara seçimin takvimi durur, talebi gereksiz hale gelmiş olur. Ama bir iktidar erken seçimden kaçıyorken, anayasaya göre mutlak yapılması emredilen ara seçim turnusol kağıdıdır. Yani şunu gösterir. Erken seçimden kaçmanın bahanesi ‘İşimiz var, gücümüz var, millet için çalışıyoruz, millet yetkiyi bize verdi.’ Millet arada bir ara karne verecek sonra. Bir ara karar verecek."

Özgür Özel'in yaptığı açıklama sırasında gösterdiği belge

NUMAN KURTULMUŞ'A YANIT

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçim ile ilgili açıklamalarına cevap veren Özel, şunları söyledi:

"Sayın Meclis Başkanı’nın açıklamalarını, biraz önce biz toplantıdayken yaptığı açıklamaları okudum. Tamamını satır satır okumadım ama öne çıkan başlıklarda şunu söylüyor; ‘Anayasanın ve içtüzüğün amir hükümleri açık’ diyor. Yani ara seçimin olması anayasal bir zorunluluk. ‘Şartlar sağlandığında’ diyor, 30 ay şartı sağlanmış durumda. Bu noktada ‘Ben taraf değilim’ diyor. Benim zaten kendisini dahil etmeyi düşündüğümüz nokta ‘Taraf olunuz ve ara seçimi siz yapınız’ noktası değil. Benim esas kendisini göreve davet edip ve dahil etmek istediğim nokta Meclis Başkanlarının görevleri arasında partiler arasında diyalog ve zaman zaman arabuluculuk, eşgüdüm sağlama noktası var. Sayın Başkan çağırabilir ve diyebilir ki partilere, gerek grup başkanvekilleri düzeyinde gerekse Genel Başkanlar düzeyinde; ‘Meclisimizin sırtında anayasaya uymak gibi bir yükümlülük, önümüzde de bir ara seçim yapma zorunluluğu var.’ Bunu 1960’tan beri bütün meclisler yapmış. AK Parti dört yılla kısıtlayınca fiili imkânsızlık çıkmış. Şimdi böyle bir talep var ve muhalefet partilerinin tamamı bir ara seçimin anayasal gereklilik olduğu noktasında hemfikir, bütün anayasacılar hemfikir.

‘Bunu nasıl yapalım?’ masasını kurmak da ona düşer. O noktada Numan Bey’in şimdiye kadarki pratiğine uygun bir iş olur. Çünkü o ne masaları kurmaya niyetlendi, ne masalar kuruyor, daha neler konuşuyor. Ama bir demokratik aktivizm noktasında da bir milletvekili sıfatıyla ara seçim kanun teklifini verse, kimse ‘Niye Meclis Başkanı yapıyor?’ demez. Çünkü bütün Meclis’in ortak sorumlu bu anayasaya uymaktır. Tam da o günlerdeyiz. Ama Numan Bey’in bu konuda bir hukukçu olarak mesela sayın Erdoğan zaten hiç onun yetkisinde olmayan şekilde yürütme, ara seçim kararı yasamanın görevi. ‘Böyle bir şey gündemimizde yok’ demek Meclis’e hakarettir, kendi partisi dahil. Numan Bey buna bir balans ayarı yapmış. Diyor ki ‘İç tüzük ve anayasanın amir hükümleri açık’ diyor. Yani bu arada seçimin bir zaruret olduğu, anayasal zaruret olduğu ortada. ‘Ama ben taraf değilim’ diyor. Ben de diyorum ki ‘Tarafları bir araya getir. Ya da demokrasiden yana, anayasaya uymaktan yana taraf ol.

ÜMİT ERKOL'UN GÖZALTINA ALINMASI

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Ankara İl Başkanımız, İzmir’deki kooperatif davasında kendinin bilirkişi raporunda adı geçiyordu. Adının geçtiği husus şu: Kooperatifte bir dönem yöneticilik yapmış. 11 isimle birlikte adı geçiyor. 7 artı dört 11 isimle birlikte adı geçiyor. Tahmin ediyoruz o konuda görüşüne başvurulacak. Kooperatifçilik meselesi biraz önce yukarıda da Sayın Genel Başkanıma arz ettim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde İzmir’de bir kentsel dönüşüm acilen bir kez daha gündeme geldiğinde depremden sonra, partimizin iyi niyetle, o dönemki yöneticilerinin, Genel Başkanımızın talimatlandırmasıyla, yöneticilerimizin inisiyatif alması, İzmir’de birçok partimizin, birçok iş adamının ve Ankara İl Başkanımızın da içinde olduğu bu kooperatif meselesinde, bir kooperatif modeliyle kentsel dönüşüm iyi niyetli çabasının eseridir. Oralarda zaten göreceksiniz, ifadede diyor ki; ‘Bir kamu zararı oluşup oluşmadığı şüphelidir. Buna bakılsın.’ Bir kamu zararı oluşmadığına yönelik bilirkişi raporları alındı, dosyaya sunuldu. Anılan dosyada tek bir tutuklu da kalmadı. Ben Ümit Başkan’ın ifadesine başvurulduktan sonra kendisinin görevinin başına döneceğini ümit ediyorum."

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖZALTINA ALINMASI

Bornova Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını da değerlendiren Özel, "Bornova Belediye Başkanımızla ilgili de bir başka dosyaya müzahir olarak bir kişinin belediyede üç ay süreyle birkaç gün dışında görevine devam etmeksizin maaş alması gibi hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir durum vardı ortada. Belediye başkanımız haberdar olduğunda iç denetim başlatmıştı. Ayrıca da kendisini belediye başkanı doğrudan sorumlu olmadığı halde, oluşmuş olan bir kamu zararı varsa, işte üç aylık maaş. Onu kendi cebinden karşılayacağını söyleyip, üzüntülerini ifade etmişti. O konuyla ilgili bilgisine başvurulduğu anlaşılıyor. Yakından takip ediyoruz mevzuyu" diye konuştu.

BURSA'DA YAŞANANLAR

Bursa Büyükşehir Meclisi’nde CHP’nin aday çıkarmaması ve yaşanan olaylara ilişkin soruya da cevap veren Özel, şunları ifade etti: "Bursa’da aday çıkarmıyoruz. Bursa’da suçluluk telaşı içinde olanlar, Bursa’nın iradesine çökenler, Bursa’da insanların gözünün içine bakamayacak olanların agresif tutumları olabilir. Onları Bursa’ya şikayet ediyoruz. Aydın ve Bursa’yı, önümüzdeki seçim akşamı siz de burada olacaksınız, biz de burada olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Nasıl tarihi birer ders verdiğini Aydın seçmeninin ve Bursa seçmeninin hep birlikte izleyeceğiz. O günleri birlikte göreceğiz inşallah."

KURTULMUŞ'TAN NE ZAMAN RANDEVU İSTEYECEK?

Özel, ara seçim gündemiyle Meclis Başkanı Kurtulmuş ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Siyasi parti genel başkanlarıyla, sayın genel başkanlarımızla toplam 13 genel başkan şimdiye kadar planlandı. Sayı daha da artabilir. Ama şu ana kadar planlanmış 13 görüşme, pazartesi akşam üstü gidiyor. Pazar günü dahi görüşmelerim var. Pazartesi günü tamamlanırsa, salı günü için isteyebiliriz ya da birkaç gün sonra ama çok geçe bırakmayı düşünmüyoruz."

DERVİŞOĞLU: SEÇİMİN HER TÜRLÜSÜ İÇİN EVET OYU KULLANIRIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben en başından itibaren Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek Türkiye'nin erken genel seçime ihtiyaç duyduğu kanaatimi paylaşıyorum kamuoyuyla. Erken seçim talebinin gündeme gelmesi halinde ara seçim talebi otomatik olarak ortadan kalkıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ara seçim için oylama olursa oyunuz ne olur?" sorusuna "Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız" yanıtını verdi.