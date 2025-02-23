Özgür Özel belge paylaştı: 'Korsan' ilan edilen bilirkişi heyetini savcılık görevlendirmiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciası ile ilgili bilirkişi heyetinin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini açıkladı.

Özgür Özel, görevlendirilen bilirkişi heyetinin yangına ilişkin ön raporunu 24 Ocak'ta sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Özel'in paylaştığı rapora göre, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri" 'sorumlu' olarak gösterilmişti. Ayrıca raporda, "Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren" 'kusurlu' bulunmuştu.

Söz konusu bilirkişi heyeti raporuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel tarafından paylaşılan bilirkişi ön raporunu "korsan metin" olarak nitelemişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından belge paylaşarak, "O raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.

Özel, paylaşımında, "Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi. Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

RESMİ YAZIYI PAYLAŞTI

Özgür Özel, açıklamasında şunları söyledi:

"36’sı çocuk 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu’daki yangın faciasının soruşturması da ayrı bir faciaya dönüştü, yürekleri, vicdanları yakıyor. Hukuk tanımaz iktidar, asıl sorumluları adaletten kaçırmak için binbir türlü oyun oynuyor. Yangın günü 21 Ocak’ta savcılık talimatı ve resmi yazısı ile oluşturulan Bilirkişi Heyetinin hazırladığı rapor, Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğuna işaret ettiği için teslim alınmamış ve bizzat Adalet Bakanı tarafından “korsan” ilan edilmişti.

Şimdi o raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşıyorum. Bilirkişi Heyetinin raporu, asıl sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi olduğunu ortaya koymuştu.

O Heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi. Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi. Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum. 7 bilirkişinin 7’si de gece gündüz çalışıp hazırladıkları rapor kabul edilmeyince aşağıdaki manidar dilekçeleri yazdılar.

İktidar temsilcileri bu heyetin yeni uzman isimlerle “genişletildiğini" iddia etmişlerdi. Ancak iktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı. İlk heyet 3 günde raporu hazırlamışken, yeni heyetten 1 aydır haber yok. Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak."